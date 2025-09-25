En una noche llena de emociones, los Padres de San Diego aseguraron su pase a los playoffs tras vencer a los Cerveceros de Milwaukee 5-4 en 11 entradas, gracias a un sencillo decisivo del venezolano Freddy Fermín. Sin embargo, la celebración tuvo un matiz agridulce debido a la ausencia de Fernando Tatis Jr., quien se encuentra indispuesto por problemas de salud.

A pesar de no poder estar presente, Fernando Tatis fue parte de la celebración a través de una videollamada realizada por el capitán del equipo, Manny Machado, donde bromeaba con el “Mira como está el hombre, mira como está el hombre», entre carcajadas.

Según el gerente A.J. Preller, se espera que Tatis regrese a finales de la semana, una vez superadas las evaluaciones para detectar enfermedades como influenza y COVID-19.

Puedes leer: Manny Machado: “Tenemos corazón, el béisbol es un reto”

Preller añadió que, durante la llamada, Tatis Jr. le pidió a Machado que se quitara la camiseta, como solía hacerlo.

Pase a playoffs

El juego, que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos, culminó con un sencillo de Fermín que impulsó al corredor automático Bryce Johnson, desatando la euforia en el estadio. Este triunfo marca la cuarta participación de los Padres en los playoffs en las últimas seis temporadas.

Además del épico batazo de Fermín, el cubano José Iglesias también tuvo una destacada actuación, bateando de 3-2 con dos carreras anotadas y una remolcada.

Los Padres de San Diego esperan con ansias el regreso de Fernando Tatis Jr. para afrontar los retos que se avecinan.