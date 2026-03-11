Fanáticos en ´la Plaza Santo Domingo. / Olga de la Cruz. / El Nacional

Santo Domingo.– La emoción del béisbol se apoderó la noche de este miércoles de la Plaza Santo Domingo, en el Distrito Nacional, donde cientos de fanáticos dominicanos y venezolanos se congregaron para seguir el enfrentamiento entre República Dominicana y Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

El entusiasmo creció aún más luego de que la selección dominicana tomara la delantera 2-0 en el primer inning gracias a un cuadrangular de Juan Soto, jugada que fue celebrada con aplausos y gritos por los fanáticos que seguían el partido desde las pantallas instaladas en la plaza.

Desde tempranas horas de la noche, seguidores de ambos equipos comenzaron a llegar al lugar vestidos con camisetas, gorras y banderas de sus países, creando un ambiente cargado de entusiasmo y rivalidad deportiva.

El partido, que inició a las 8:00 de la noche, era seguido por los asistentes a través de dos pantallas gigantes instaladas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, lo que permitió a dominicanos y venezolanos residentes en el país vivir la emoción del torneo internacional.

Bocinas, tambores y trompetas animaron el ambiente mientras los fanáticos coreaban consignas de apoyo a sus selecciones y compartían la fiesta del béisbol, considerado el deporte rey en la República Dominicana.

Durante la actividad estuvo presente la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien ofreció palabras de bienvenida y destacó la importancia de este tipo de eventos para promover la convivencia y el deporte.

“Hoy celebramos el béisbol, que une a nuestros pueblos y llena de orgullo a los dominicanos”, expresó la funcionaria ante los asistentes.

El evento también contó con la presencia de directivos del Grupo de Medios Panora, responsables de la transmisión del encuentro, así como con un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el orden durante la actividad.

La alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía durante la proyección del partido RD-Venezuela visto en el Malecón de la capital. / Olga de la Cruz. / El Nacional

La selección dominicana llegó al compromiso con un equipo encabezado por figuras de Grandes Ligas como Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Julio Rodríguez y Ketel Marte, además de lanzadores como Sandy Alcántara y Luis Severino.

Para muchos de los presentes, el encuentro representa más que un simple partido: es una celebración del béisbol y de la pasión que despierta este deporte en la región.

Entre aplausos, cánticos y banderas ondeando, la Plaza Santo Domingo se convirtió en un estadio improvisado donde dominicanos y venezolanos comparten la emoción de uno de los duelos más esperados del Clásico Mundial.