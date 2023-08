Juegos Panamericanos es necesario prepararnos con intensidad y realizar fogueos

Muchos hombres no se equivocan jamás, porque no se proponen nada razonable”.

Atletas medallistas de Juegos Olímpicos estarán presentes en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 a celebrarse del 20 de octubre al 5 de noviembre.

Igualmente, los países que irán a la justa continental, tendrán representantes que son campeones mundiales.

No son unos simples juegos.

Tenemos que estar conscientes que son los Juegos Panamericanos, donde participan 41 países y más de 7 mil atletas.

Y eso no es fácil.

El karateca Anel Castillo, tres veces ganador de medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Preparación

La delegación dominicana que nos representará en los Panamericanos debe planificar y tener definido lo que hará en cada disciplina deportiva.

Estos juegos son muy exigentes, pues reunirán a los mejores atletas del área y por lo tanto no se puede improvisar. El menor descuido, podría traer resultados desastrosos.

Es un simple consejo para que luego no se quiera alegar ignorancia y culpar a los que no fueron responsables, si fracasamos.

El gimnasta Audrys Nin, dos veces medallista de oro en salto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Hay que estar consciente que el nivel de estos juegos, supera por mucho a los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en San Salvador.



Fogueos

Aunque falta poco tiempo para que arranque el evento, se pueden realizar fogueos y planificar entrenamientos para que los atletas se encuentren en condiciones de poder lograr medallas, en estos difíciles Juegos Panamericanos.





Nick Hardt, campeón de tenis en San Salvador.

Sede

Chile se está preparando para tener sus mejores juegos de la historia.

Las ceremonias de inauguración y clausura, se harán el el estadio principal al igual que las competencias de atletismo en las que participarán superestrellas de ese deporte.

Bernardo Pie, ganador de plata Panamericana.

Vamos a trabajar duro. Vamos a preparar a nuestros muchachos y muchachas.

Reitero, es un consejo, digo una sugerencia.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.