Junio deja la llegada de Messi a la MLS, el título de los Nuggets y el draft de Wembanyama

El mes de junio en América dejó la resonante llegada del argentino Lionel Messi al Inter de la MLS estadounidense, el primer anillo de los Nuggets de Denver en la NBA y la selección por parte de los San Antonio Spurs del prodigio francés Victor Wembanyama en el draft de la NBA.

Asimismo, junio dejó el final de la fase de grupos en las copas organizadas por la Conmebol, dejando listos los 16 equipos que disputarán los octavos de final de la Libertadores y los que disputarán los ‘playoff’ entre terceros de Libertadores y segundos de la Sudamericana en busca de disputar los octavos de ese certamen.

A continuación, el desarrollo de estos y de otros hechos que fueron noticia en materia deportiva durante el sexto mes del año.

1. MESSI DESCUBRE AMÉRICA

El pasado 7 de junio Messi anunció lo que todo el mundo futbolístico esperaba luego de la confirmación de que no continuaría en el PSG de París.

El astro argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, reveló en una entrevista conjunta a los rotativos españoles Mundo Deportivo y Sport, su decisión de firmar por el Inter Miami de la Liga Estadounidense de Fútbol (MLS) tras descartar las opciones de regresar al Barcelona o de firmar por el Al-Hilal saudí.

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, dijo el crack.

El argentino admitió que tenía “muchas ganas, mucha ilusión” de poder volver al Barcelona, pero lo descartó después de “haber vivido lo que viví y la salida que tuve (del Barcelona), no quería volver a estar otra vez en la misma situación- esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”, aseguró.

2. BUSQUETS Y ‘EL TATA’ MARTINO TAMBIÉN LLEGAN AL INTER

Con la llegada de Messi al conjunto estadounidense, la necesidad de reforzarlo del banco a todas sus líneas se activó y dos noticias se dieron a pocos días de la confirmación de ‘la Pulga’ en las toldas del Inter Miami.

El primer anuncio se dio el pasado 23 de junio cuando el equipo estadounidense informó el fichaje del volante Sergio Busquets, exjugador del Barcelona, compañero y amigo de Messi, y quien se sumará al equipo.

Y el miércoles 28 de junio el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino fue nombrado nuevo entrenador del conjunto de Miami. “El Club ha nombrado a Gerardo Martino como director técnico.

El técnico ganador de la MLS Cup y del premio al Entrenador del Año de la MLS, con experiencia con las selecciones de Argentina y México, FC Barcelona y más, se une al Club mientras se encuentra a la espera de su documentación laboral”, informó el equipo en un comunicado.

3. LOS NUGGETS LOGRAN EL TÍTULO DE LA NBA LUEGO DE 56 AÑOS

El pasado 12 de junio los Nuggets de Denver conquistaron el primer título NBA de su historia al ganar la serie de las Finales por 4-1 tras la victoria por 94-89 en casa contra los Miami Heat en el quinto partido.

El serbio Nikola Jokic, pívot de los Nuggets, fue elegido como MVP de las Finales al aportar 28 puntos, 16 rebotes y cuatro asistencias.

El serbio lideró los ‘playoffs’ de la NBA por puntos anotados (600), rebotes (269) y asistencias (190) y es MVP de las Finales tras ser elegido dos veces consecutivas MVP de la temporada regular, en 2021 y 2022. Jokic es el primer pívot en ganar el premio al MVP de las Finales desde que lo hiciera Shaquille O’Neal en 2002.

4. EL VERANO DE WEMBANYAMA

El pasado 22 de junio los San Antonio Spurs confirmaron todos los pronósticos y escogieron en el número uno del draft de la NBA al prodigio francés Victor Wembanyama, el joven más esperado en la liga desde el aterrizaje en la élite hace 20 años de LeBron James.

De 2,23 metros de estatura y con 19 años, Wembanyama tiene el poderío físico y la envergadura de un pívot pero también la habilidad con el balón y la precisión en el tiro de un escolta.

5. WYNDHAM CLARK CONQUISTA SU PRIMER «GRANDE»

El 18 de junio el golfista estadounidense Wyndham Clark se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos y conquistó de esta forma su primer ‘major’.

Clark, que llegó al último día como colíder del torneo junto a su compatriota Rickie Fowler, firmó el par en la última ronda y con -10 en total resistió las embestidas del norirlandés Rory McIlroy, que fue segundo con -9 acumulado (par también en la cuarta jornada).

De 29 años, Clark consiguió en mayo el primer triunfo en el PGA Tour en su carrera al llevarse el Wells Fargo Championship.

6. COMENZARON LOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 dieron inicio oficialmente el viernes 23 de junio con la ceremonia inaugural, que se llevó a cabo entre los retoques de último momento y la finalización de obras en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González.

En esta ocasión, El Salvador, que organizó los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1935 y de 2002, comparte sede con República Dominicana. Aunque la mayoría de eventos deportivos tienen acción en la capital del país centroamericano.

Hasta el cierre de esta nota, la delegación de México lidera el medallero de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe con una cosecha de 64 oros y le ha sacado una amplia ventaja a Colombia, que suma 41 preseas doradas.

En general el país norteamericano contaba, hasta este viernes, con 163 medallas y los colombianos acumulan 97.

Cuba es tercero con 34 oros, Venezuela se ubica en la cuarta posición y ha ganado 13 metales dorados y Puerto Rico es quinto con 11.