Jurickson Profar “Esta liga me encanta”

El curazoleño Jurickson Profar hizo su aparición por primera vez en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) hace 12 temporadas (2012-13) con los Tigres del Licey, cuando era el prospecto más cotizado de los Vigilantes de Texas.

Su pasión por el béisbol, las ganas de competir en un alto nivel y su apego a la cultura dominicana, han motivado que Profar regrese a la Lidom después de 10 años. Ahora jugando con las Estrellas y con mucho más experiencia que cuando lo hizo por última vez, en la campaña 2013-14.

“Me siento muy contento de estar en esta liga de regreso”, expresó Profar, quien en su último año con el Licey tuvo una línea ofensiva de .284/ .435/ .398. Pegó 25 indiscutibles, un jonrón, registró 24 boletos, 20 anotadas y seis robos en 25 partidos.

Su llegada a las Estrellas no es fortuita, ya que existe una estrecha amistad que le une con la familia Tatis.

Profar reveló que en los dos últimos años, previo a la temporada de Grandes Ligas, ha venido al país a entrenar con Fernando Tatis padre y consideró a Tatis Jr. como un “hermanito”.

Jurickson señaló que sus intenciones de volver jugar en la pelota dominicana siempre estuvieron.

“Siempre he estado pendiente de lo que sucede en el torneo y sentía ese deseo de jugar nuevamente pero no podía, pero Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo este año”, indicó el versátil jugador de 10 años de experiencia en Grandes Ligas y que este año jugó para los Padres de SanDiego.

“Esta liga me encanta”, enfatizó Profar.

Resaltó la importancia que tiene jugar béisbol de invierno, sobre todo en República Dominicana, y comentó que los jugadores que hay en este tipo de ligas son impresionantes.

“Hay mucho talento y el competir con ellos ayuda a mejorar”, precisó.

Añadió que además del béisbol dominicano, es amante de la comida criolla.