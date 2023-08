Karina: «El teatro es una especie de medicina para el alma»

Con una sonrisa, Karina Noble respondía cada pregunta formulada por Qué Pasa! Y es que hablar del arte que la cautivó cuando tenía apenas 11 años es muy especial para la aclamada actriz.

Afirma que el teatro ha sido para ella una especie de religión, que le ha permitido expresarse “como ser humano y por supuesto como artista”.

“El teatro es un espejo para la humanidad, en el contenido de una obra de teatro vemos plasmadas las pasiones, las historias, la transformación del ser humano. Cuando entras en la piel de un personaje estás contando esa historia que inicia un proceso de sanación en el artista y en el público. El teatro es una especie de medicina para el alma”, manifestó durante la conversación.

Esa desenfrenada pasión que siente por la escena teatral es palpable en sus presentaciones al momento de encarnar un personaje, y los miles de aplausos adjunto a los ¡bravo! que ha recibido a lo largo de los años en las tablas, son las pruebas.

Te puede interesar leer: Festival de Teatro presentará 35 obras con Colombia como invitado de honor

Son décadas de un gran trabajo delante y detrás del telón en decenas de obras, pero no esta cansada, no piensa en el retiro, pues manifestó que es difícil que un actor se jubile “porque siempre habrá historias de personas que tengan cosas que contar, siempre será un viejo en el caso de una persona mayor, una madre, una tía, una esposa. Entonces, cuando vas pasando por tus propias etapas, pues también tienes cosas que decir”, dijo.

Agregó que, quizás en esta etapa se toman las cosas con más calma y con la experiencia acumulada se sabe elegir un poco mejor, “o dices: ‘bueno no me importa si tengo un protagónico o no, quiero sentirme bien y el amor que voy a poner en este trabajo, quiero que sea algo que me de bienestar’, ese es el punto más importante en este momento”.

A nivel cultural

Al cuestionarle sobre ¿qué necesita el país o le falta a nivel cultural? la respetada intérprete manifestó que se ha avazado mucho y que los festivales de teatro han aportado a la profesionalización del área teatral.

“Pienso que, como siempre, lo que necesitamos es más inversión y fe. Vemos al Ministerio de Cultura aceptando la economía naranja, hay muchísimas entidades que están trabajando en pro de crear este hub cultural que es lo que nos daría a nosotros cómo afianzar lo que ya se ha gestado, porque aquí hay talento en todas las áreas, así que lo único que nos falta es una inversión constante de importancia”, manifestó.

Karina sostuvo además que si hay una inversión constante, las producciones teatrales pueden estar más tiempo, y de la misma manera se pueden llevar a otros lugares, y llegar al pueblo”.

Dedicatoria

Por su exitosa trayectoria actoral la XI edición del Festival Internacional de Teatro 2023 (FITE) estará dedicada a la reconocida actriz dominicana.

“Me sorprendió de una manera muy agradable. Me siento honrada de que se me dedique ese evento, que es el más importante en el área de teatro que tiene el Ministerio de Cultura. Me siento muy agradecida de ser la primera, digamos, actriz viva de esta generación a quien se le dedica”, expresó.