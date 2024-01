Julia Roberts y los desnudos

La reconocida actriz Julia Roberts conversó con Richard Curtis, uno de sus directores en la película “Un lugar llamado Notting Hill”, durante una entrevista para British Vogue y fue allí donde reveló la razón por la que no acepta escenas que desnudos y se mantiene interpretando papeles que sean aptos para toda la familia.

“Ya sabes, no critico las decisiones de los demás, pero para mí no quitarme la ropa en una película o ser vulnerable físicamente es una elección que supongo que tomo por mí misma. Pero, en efecto, elijo no hacer algo en lugar de elegir hacer algo”, agregó.

En 2009 Roberts ya se había referido a su negativa de quitarse la ropa en un filme. A Dail Mail le dijo que los guiones debían ajustarse a su rol como madre de tres hijos.