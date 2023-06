Keyontae Johnson Rechazó US$ 5 MM para seguir su sueño NBA

El viaje de Keyontae Johnson a la NBA es la mejor historia del baloncesto, y el jueves por la noche podría ser la culminación de un sueño que alguna vez pareció lejano. El otoño pasado, Johnson y su familia se enfrentaron a una decisión por la que ningún otro jugador en esta clase de draft tuvo que pasar: perseguir su sueño de ser un jugador de baloncesto profesional o cobrar un pago de seguro de $ 5 millones por un incidente médico que tuvo lugar dos años antes. mientras jugaba para Florida. Johnson colapsó repentinamente mientras salía de un tiempo muerto durante un juego en Florida State y estuvo en coma durante tres días.

«Si puedo llegar a la liga, ya no se trata del dinero que entregué, sino de cuál podría ser mi futuro y simplemente no quería conformarme», dijo Johnson a Yahoo Sports en marzo.

Desde el momento en que le quitaron temporalmente el juego de baloncesto en diciembre de 2020, Johnson apostó por sí mismo y desafió todas las probabilidades y expectativas.

Después de 20 meses fuera de la cancha, Johnson se transfirió a Kansas State para su temporada senior y no le tomó mucho impactar a un equipo que eventualmente llegaría al Elite Eight. Promedió 17,4 puntos, 6,8 rebotes y 2,1 asistencias por partido y fue nombrado el Big 12 Newcomer of the Year y seleccionado para el primer equipo All-Big 12.

«Obviamente no hubiéramos tenido la temporada que tuvimos sin él», dijo el entrenador en jefe de Kansas State, Jerome Tang, a Yahoo Sports. «Asumió un papel de liderazgo en un nuevo equipo y ha mejorado a todos los que lo rodean».

Johnson ingresó al Draft de la NBA de 2023 después de la temporada y se encontró con otro obstáculo. Tuvo que ser autorizado por tres médicos diferentes en el panel médico de la NBA incluso para calificar para el Draft de la NBA. El 26 de mayo, una semana después del Draft Combine de la NBA, Johnson fue absuelto.

El rango de draft de Johnson va desde finales de la primera ronda hasta mediados de la segunda ronda . Le diagnosticaron “corazón de atleta”, o un aumento en la masa cardíaca debido al entrenamiento sistémico después de su colapso, pero ha estado saludable desde entonces.

«Algunos equipos pueden tener miedo de arriesgarse conmigo y lo entiendo», dijo Johnson. «Solo puedo controlar lo que puedo controlar a lo largo de este proceso, pero sé que el jugador que soy y donde sea que aterrice será una bendición».

Después de ser autorizado, Johnson fue elegible para comenzar a viajar y entrenar para diferentes equipos. Se reunió con varios equipos durante el Draft Combine de la NBA, incluidos los Sacramento Kings, Milwaukee Bucks , Houston Rockets e Indiana Pacers.

«Ni siquiera puedo creer que esté aquí después de todo lo que pasó, para ser honesto», dijo Johnson en el Combinado. «Tengo la suerte de estar en esta posición, estoy disfrutando el momento y me encanta pasar por este proceso con todos estos muchachos».

Por: Mirada de krysten

Yahoo Sports