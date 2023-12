La historia detrás del clásico “Viejo año”

El repertorio musical navideño dominicano es rico en propuestas y aunque a lo largo de los años van llegando nuevas canciones alegóricas a la época, los clásicos se siguen imponiendo.

Salsa pa’ tu lechón, Ley seca, Volvió Juanita, Feliz Cumbé, La Juma, Navidad sin mi madre, El vecino está borracho, Palo con ella, Fiesta y Fiesta, Dominicano ausente, Amaneciendo, Pronóstico y muchos otros temas son la materia prima de la radio dominicana para las fiestas decembrinas.

Entre todos estos el rey de la radio desde la mañana hasta la medianoche del 31 de diciembre es Viejo año, el súper éxito del merenguero July Mateo “Rasputín”, convertido en clásico de clásicos por el fenecido director de orquesta.

Tony Medrano, intérprete del súper éxito “Viejo año”

La historia de esta canción tiene su génesis en Venezuela. Originalmente es una gaita escrita por Manny Delgado, interpretada por Betulio Medina, de la agrupación Maracaibo 15.

La versión en merengue, interpretada por Tony Medrano, fue publicada a finales de octubre 1984 por CBS, disquera que firmó a Mateo por recomendación del maestro Dioni Fernández.

Fernández narra a Que Pasa! la historia de cómo llegó a sus manos el tema que inicialmente formaría parte de la nueva producción musical de El Equipo.

“La canción me la trajo desde Venezuela Benny Sadel, en un cassette, donde también estaba Cal y Arena. Yo se la pasé a Rasputín para que la grabara”, recuerda.

La relación de amistad entre Dioni y Rasputín se fortaleció cuando ambos formaban parte de Los Hijos del Rey, de donde salieron para formar sus propias agrupaciones de merengue.

En el apogeo del merengue en los históricos años 80 llegó al país un señor llamado Ángel Carrasco, para presidir la filial de la influyente disquera CBS en República Dominicana.

Dioni Fernández entró al sello como productor y reclutó para su catálogo a Jerry Legrand, Olga Lara, al Gran Comprés y a Rasputín.

“En ese entonces le produje a Rasputín parte del álbum donde estaba el tema Oye, que también tenía para El Equipo, pero por mi amistad con él se lo cedí con todo y arreglos, al igual que le cedí Viejo año”, revela Dioni.

Explica que por sus múltiples obligaciones con CBS y su agrupación le entregó el tema sin arreglos al Monje, como también se conocía a July Mateo.

Chiqui Rodríguez, ex vocalista de la orquesta de Rasputín y una de las voces más melodiosas del merengue, asegura a Qué Pasa! que los arreglos son del maestro Sony Ovalles.

“Un día de esos en que me iba con Rasputín en su vehículo a cualquier presentación, él me puso el tema y me dijo que se lo había mandado a Sony Ovalles para que hiciera el arreglo”, asegura.

Destaca que estuvo en el estudio durante la grabación del tema y como anécdota recuerda que el famoso mambo de Viejo año lo grabó el maestro Crispín Fernández.

“Uno de los más elegantes y complejos mambos en la historia del merengue moderno lo hizo el maestro Crispín Fernández. Rasputín le pidió hacer un ‘solo’. Eso estaba supuesta a ser un ‘solo’ de saxofón, en el alto, entonces Rasputín y July Ruiz le dijeron que el ‘solo’ estaba bonito, pero que sonaba más mambo, que sería mejor si le metieran el tenor. El maestro Crispín entro de nuevo al estudio, analizó toda la partitura, hizo el tenor a voces y de ahí sale el famoso mambo”, concluye Chiqui.

Álbumes

July Mateo “Rasputín”. 1983 (CBS).

July Mateo (Primavera). 1985 (CBS).

El monje y El rebelde. 1985 (Karen Records).

Makumba. 1986 (Karen Records).

Tan enamorados. 1988 (Karen Records)

Vive. 1989.

Huellas. 1991.

Una joya. 1998.