Los asesinos de siempre

Tal vez por no enfrentar las críticas por sus flojas declaraciones, que sepamos; ninguna de nuestras autoridades se ha pronunciado como se debe sobre el balazo a un joven, a manos de un agente policial, en la calle 6 del sector Los Salados, de Santiago.

¡Increíble! Carlos Belliard González, de 37 años, fue tiroteado cuando corrió para darle alcance a una camioneta policial para advertirles sobre una mujer que quedó colgada de bruces y asida sólo por un pie, en la parte trasera del vehículo.

Sobre el caso no hemos visto que ni el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, ni otra de nuestras encumbradas autoridades ha dicho nada. Se mantiene un mutis en cuanto el abuso perpetrado contra el joven, que se encuentra en estado crítico por la herida de bala en el estómago.

Es posible que como no es turista (sin tratar de ofender a nuestros visitantes), sino un hombre humilde, hasta el momento de elaborar este artículo, muy escasos medios de comunicación han insistido en denunciar y condenar el caso. Sí, porque en algunos de estos acontecimientos hay discriminación; se suele marginar hasta en lo mediático.

Además, resulta chocante el que si se quiere educar a los miembros de la uniformada, no se pronuncie el ministro de Interior, Jesús-Chú-Vázquez. Parece haber una disimulada intención o falta de capacidad para adecentar al cuerpo policial.

No educa y corrige quien no tiene la reciedumbre de saber hacerlo correctamente. Todavía tenemos ante nosotros a miembros de la Policía que son los abusadores y asesinos de siempre. Uno de los amigos del herido identificó al agente agresor como ‘El Jabao”. Suponemos que todavía no ha sido imputado por ningún cargo, y mucho menos arrestado.