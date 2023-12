Los Voice Arts Awards premian a dominicano David Santana

Santo Domingo.– El actor de voz David Santana no puede ocultar su felicidad tras convertirse en el segundo dominicano ganador por partida doble en los Voice Arts Awards, premiación organizada por Society of Voice Arts and Sciences (SOVAS), considerada como los Óscar de la locución.

El artista de la palabra hablada, con una sólida carrera profesional a lo largo de diez años que le han permitido trabajar en varios proyectos de la industria del doblaje y caracterización, se alzó como ganador de las categorías “Mejor Demo de Personaje Animado en Español” y “Mejor Interpretación de Palabra Hablads en Español – Romeo y Julieta” por Patricio Bautista, en un evento realizado en Beverly Hills, Los Angeles, esta semana.

Emocionado tras un nuevo hito en su carrera, Santana expresa que “este logro ha sido una experiencia maravillosa que Dios me ha permitido alcanzar, después de muchos años de trabajo arduo”.

El dominicano Santana, quien ha prestado su voz parar darle vida a personajes animados en proyectos internacionales como la serie “Kaddy”, estrenada recientemente por Cartoon Networks; o trabajos similares como” Zooñadores” y “Flashlight”, además de videojuego como “Outraiders”, manifestó que ahora mismo uno de sus más grandes sueños es seguir consolidando su productora de audio Greenbox.

Asimismo, otra de las grandes satisfacciones detrás del reconocimiento más importante de su carrera, ha sido el “poder representar a mi país en un evento como ese y compartir experiencias con colegas que admiro de diferentes partes del mundo, en una premiación que honra a la comunidad de intérpretes y profesionales que actúan, dirigen, producen, diseñan y publican producciones mediáticas, en las que la actuación de la voz es un elemento protagónico”.

En continua capacitación para estar a la vanguardia de las exigencias de la industria, el actor manifestó que en su oficio es fundamental capacitarse y también saber escuchar porque, aunque su profesión suele ser divertida, es retadora también.

“Cada trabajo es diferente y trae consigo exigencias muy específicas, por lo que no solo es importante tener la voz adecuada, sino también saber escuchar”, dijo Santana.

David Santana, alumno de la Escuela Nacional de LocuciónProfesor Otto Rivera el 2014, tiene conocimiento de música, teatro y actuación.

A lo largo de una década de carrera ha sido reconocido con dos estatuillas en Premios LAVAT, El Galardón y Premios Micrófono de Oro también; en categorías relacionadas al “Voice over y/o doblaje”. Además, el 2021 fue la voz en off para Premios Soberano.