Luis Barrera cazó los rompientes a Maya

SANTIAGO.- Luis Barrera reveló anoche que salió tras los lanzamientos rompientes de Yunesky Maya y conectarlos hacia el centro del terreno eso le dio muchos resultados, para contribuir al triunfo 4 por 3 de los Tigres del Licey sobre las Águilas Cibaeñas.

“Siempre que me enfrento a Maya voy tras sus rompientes, porque los usa mucho, y no busco darle por las esquinas. Me concentro en conectar hacia el centro y eso ocurrió esta noche, para bienestar de nuestro equipo”, dijo el jardinero derecho azul.

Barrera fue el principal bateador de los Tigres con dos dobles y un sencillo; secundado por Emilio Bonifacio, triple y single.

“Estamos en un gran momento, jugando un béisbol unido, hicimos un mitin y nuestra ofensiva ha mejorado bastante desde entonces, porque estamos enfocados en el triunfo”, aseguró.

Con la victoria, los azules pusieron su marca en 6-5, mientras que las Águilas quedan con marca invertida de 5-6, faltando 7 juegos del Round Robin.

“Estamos haciendo las cosas bien y eso es muy bueno en una serie tan cerrada como la que estamos jugando” destacó el dirigente José Offerman al concluir el juego.