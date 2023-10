Manuel Turizo: “Guarden esos celulares”

Manuel Turizo protagonizó un momento de tensión durante una presentación. Y es que el intérprete de Quiéreme mientras se pueda ofreció un show en Nueva Jersey, Estados Unidos, en el que los asistentes no dejaban de usar los celulares y él les pidió que los guardaran para que pudieran disfrutar.

«Guarden esos celulares y disfruten de la música. Que todo el mundo guarde el celular», dijo al público y el momento quedó grabado en un video que se dio a conocer en TikTok.

Manuel Turizo

«Guarda, guarda, guarda, si no, no lo guardan, cantamos ni un carajo y me voy ya de aquí». Como uno de los asistentes seguía con el teléfono, el famoso se acercó y le pidió directamente que hiciera caso a la petición. «Hey pana, si no guardas ese celular, nos vamos ya mismo», le advirtió. Y como el pana no le hizo caso, Turizo optó por dejar el escenario.