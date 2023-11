Maribel Guardia revela abrirá habitación de su hijo a 7 meses de su muerte

People.- Sin duda la muerte de Julián Figueroa ha sido un duro golpe para su hijo José Julián, su viuda Imelda Tuñón, pero también para su madre Maribel Guardia. La actriz ha mencionado en diversas ocasiones lo difícil que es vivir con la ausencia de su único vástago. A casi siete meses del deceso, la famosa revela que abrirá por primera vez la habitación del joven con motivo del Día de Muertos, porque quiere colocar algunas de sus cosas en el altar.

“Va a ser muy difícil para mí porque ni siquiera he entrado al cuarto, ni he agarrado su ropa, sus cosas”, confesó Guardia a los medios de comunicación. “Lo tengo que hacer, es un paso que tengo que dar y lo voy a dar porque voy a montarlo [un altar de muertos]. Entonces, tengo que elegir unas cositas de su ropa, de su sombrero, su guitarra. Tengo que hacerlo muy lindo y con mucho amor para él”.

La famosa de origen costarricense sabe que su primogénito está bien, pero reconoce que su ausencia es muy difícil de sobrellevar.

También te podría interesar: Maribel Guardia tras muerte de su hijo: “Dios me lo dio y Dios me lo quitó”

“Sé que lloro por egoísmo porque lo extraño, porque quisiera abrazarlo, pero sé un mi hijo está mejor que nadie y sé que todos vamos para este camino”, mencionó.

“Solo que tenemos prepararnos siendo mejores personas, tratando de aprender en la vida a dar y, a veces, tener la humildad para recibir. La vida es una universidad a la que venimos a graduarnos, a la que venimos a aprender”, expresó.

Maribel Guardia dio a conocer que su Julián Figueroa se le ha manifestado de diversas formas y con ello, le hace saber que está bien. “Con Julián he tenido experiencias hermosas, la verdad es que me ha dado muchos regalos estando lejos”, reveló.

“Lo he sentido de muchas maneras con los arcoíris; a cada rato se me aparecen arcoíris. A veces estoy sentada y tengo un arcoíris en el pecho. El otro día que recé con una amiga, olimos rosas, pero unas rosas, no saben el olor muy fuerte, era una cosa muy bella. Y entendí perfectamente que era un regalo, en este caso de nuestros hijos, porque ella también perdió un hijo”, continuó.

“Julián siempre me sorprende con eso porque sé que es una manera de conectarse conmigo y de decirme que está bien y está feliz”, concluyó.