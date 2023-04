Maribel Guardia tras muerte de su hijo: “Dios me lo dio y Dios me lo quitó”

Santo Domingo.- Tras la muerte de su hijo Julián Figueroa el pasado domingo, la actriz Maribel Guardia recibió a la prensa afuera de su casa en la ciudad de México, en donde pidió oraciones para ella y su familia, al tiempo en que destacó que a su unigénito “Dios se lo dio y Dios se lo quitó”.

Notablemente afligida, mandó un mensaje a todos los padres, en el que les deseaba que sean sus hijos quienes los enterraran a ellos y no al revés, pues no existe dolor más grande y es algo que no le desea a nadie.

Maribel Guardia junto a su hijo Julián Figueroa

“Él era mi amor, el niño de mis ojos. Ha sido muy duro perderlo”, dijo entre llantos.

Guardia expresó que a pesar de la perdida se siente agradecida por tener junto a ella a su nuera Ime Garza, con quien Julián tuvo a su nieto, a quien a partir de ahora se concentrará en sacar adelante.

Julián Figueroa, quien se dedicaba a la música, murió a la edad de 28 años a causa de un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Maribel Guardia junto a su nuera Ime Garza y su esposo Marco Chacón

A pesar de que anteriormente Maribel había escrito un mensaje a través de sus redes sociales en el que confirmaba la muerte de su hijo y agradecía el apoyo recibido, estas se consideran las primeras declaraciones oficiales ofrecidas a la prensa tras su perdida.

Las honras fúnebres fueron realizadas en privado y el cuerpo será cremado, según declaraciones de Guardia.