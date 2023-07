Marino Berigüete renuncia del PLD

Santo Domingo.- El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Marino Berigüete, presentó hoy formalmente su renuncia como miembro del Comité Central y Subsecretario de Cultura de esa organización política

En una comunicación dirigida al presidente del PLD, Danilo Medina Sánchez, el escritor y diplomático explica que su decisión de abandonar las filas de ese partido ha sido tomada “después de una profunda reflexión y consideración”.



“Mi renuncia está motivada por mis convicciones políticas y creencias personales sobre lo que considero el manejo de una campaña electoral y de una organización partidaria de cara a un proceso electoral”, agrega en un párrafo de la misiva.

El estratega político, quien ha dirigido campañas electorales en diferentes procesos comiciales y quien fuera uno de los más cercanos colaboradores del ex canciller Carlos Morales Troncoso, explica que entró al PLD con sus creencias propias basadas en su formación política, “pero sobre todo con principios partidarios de que un militante nunca deberá tener posiciones personales si no partidaria”.



Y convencido –prosiguió- que cuando las posiciones partidarias no marchan junto con las creencias es mejor salir como un caballero.



Marino Berigüete agradeció el espacio que se le brindó de formar parte de ambos órganos partidarios, “pero por las razones citadas prefiero apartarme de sus filas con el mismo silencio que entré”.



“Deseo por último expresar mi gratitud hacia usted y a todos los miembros de su organización política”, expresa al final de la comunicación, fechada el 25 de julio de 2023.