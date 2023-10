Merengue y bachata, dos géneros adaptables a las generaciones

No se puede negar que la música urbana está dominando la industria musical, pero el sabor del merengue y la bachata siempre es necesario, pues como dicen por ahí, una fiesta no es fiesta sino suenan estos géneros dominicanos, que tienen a su favor la característica de acomodarse a cualquier otro estilo de música.

Y hay pruebas, pues las producciones más escuchadas en dicho género tienen una cuota de música dominicana, por ejemplo: Bad Bunny con Después de la playa, tema de su producción “Un verano sin ti”; Despechá, sencillo del tercer álbum de estudio “Motomami” de la española Rosalía; Manuel Turizo con La Bachata, perteneciente a “2000” el tercer disco grabado por el cantante colombiano; y Ateo canción incluida en el segundo álbum titulado “El Madrileño” del rapero español C. Tangana, la cual interpreta junto a la artista argentina Nathy Peluso.

Rosalía

También te podría interesar: Sebastián Yatra lanza merengue junto a Manuel Turizo y Beéle

Ellos son solo algunos de los muchos cantantes extranjeros de estilo urbano, conocidos y por conocer que se han dejado seducir por uno de los dos géneros, quienes no han sido los primeros y los últimos que le han hecho “ojitos bonitos” al merengue o la bachata, pues reggaetoneros como Rakim y Ken Y, Héctor El Father y Tito El Bambino, entre otros, lo hicieron en su momento.

Pero ¿Qué les atrae de estos ritmos tropicales y bailables a los urbanos extranjeros? Para el merenguero Pochy Familia, el atractivo del merengue para ellos, es que este es un género adaptable a las generaciones.

“Es bueno que los muchachos lo estén fusionando con su estilo, es una muestra de que el merengue es adaptable a cualquier generación. Si te pones a ver el merengue de Joseíto Mateo, Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Coco Band, Ramón Orlando, Conjunto Quisqueya, Proyecto Uno, New York Band, todos son distintos y son merengue, cada uno tiene su esencia, y así mismo estos muchachos, los urbanos, le han impregnado el sello de ellos al merengue, y que bueno” destacó Familia.

Manuel Turizo

Otros especialistas de la industria, como el maestro Ramón Orlando, y el reconocido productor musical Mártires De León, también coincidieron con Pochy que esto se ha debido a que la música dominicana conecta por ser un género de fiesta y baile, además de ser una forma de variar sus propuestas.

“El merengue y la bachata han impactado positivamente a diferentes artistas de otros países y culturas, y los urbanos conectan con facilidad porque nuestra música expresa el sentir del pueblo llano, además que posee ritmos llamativos que insistan al baile y la fiesta” sostuvo De León.

Aunque puntualizó que “eso no es de ahora”, el intérprete de No hay nadie más, Ramón Orlando, considera que los exponentes urbanos se han inclinado por esta tendencia, como una forma de variar en términos musicales, y para poder mantener la atención haciendo música diferentes a la que hacen, agregando que estos no lo hacen buscando otro tipo de público, “porque no lo necesitan”, sino que esto es parte de su inteligencia musical.

Pochy Familia

Pocos urbanos dominicanos, entre ellos: Chimbala, con su tema Boom quien mezcló su estilo musical con bachata, y El Alfa quien fue llevado a ese terreno por el cantautor Camilo en la canción Bebé; se han embarcado en la referida tendencia, aun así, Pochy está seguro que eso está cerca y que más dembowseros se subirán en el tren, por lo que destacó que “cuando ocurra será grande”.

“Creo que ellos tienen un arrojo especial que la industria le ha demandado, y te garantizo que lo que viene será grande, no tiene idea de lo que pasará con el merengue cuando ellos le den su estilo (…) El arrojo de la juventud, ese es el mejor activo que puede tener una industria, ese atrevimiento, ese voy a romper con todo lo que está, creo que ese arrojo es lo que los urbanos dominicanos van a empezar a trabajar, y a producir en este momento” sostuvo.

Mártires de León

Llegar a diferentes rincones del mundo y mantenerse como ritmos favoritos, es un gran beneficio para la industria musical dominicana.

Ramón Orlando puntualizó que República Dominicana ha demostrado que es grande en talento, demostrándolo con la salsa dominicana, la bachata, el merengue y el dembow. “Muchos artistas piensan que para lograr el éxito tienen que conquistar el mercado dominicano, y es que República Dominicana es una bendición en cuanto a talento se refiere”.

En esa misma línea, durante la entrevista con ¡Que Pasa! Familia, agregó que eso es una muestra de lo importante que es la música dominicana para la industria.

Ramón Orlando

“Nosotros somos un país pequeño en términos poblacional, pero a nivel mundial somos uno de los países más grandes de América Latina en términos de la producción musical que hacemos. República Dominicana ha logrado algo que pocos países tienen, que es identidad propia musical, porque escuchas un merengue, una bachata, un dembow o escuchas una música típica, o una salsa, cada uno de esos géneros tiene la identidad de cómo nosotros lo hacemos. RD tiene 3 géneros: merengue, dembow y bachata, autóctonos, no que los tiene sonando, sino marcando los ratings, como música popular número uno en estos momentos, y eso te dice a ti, que grande es RD musicalmente”.

Para Mártires, eso nos coloca en una posición primordial en la música tropical. Agregando que lo mejor de todo es que “nuestra música sigue influyendo en otras culturas musicales”.