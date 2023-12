Miguel Vargas asegura propuesta de cambio del Gobierno fue solo un slogan

Santo Domingo. – El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, manifestó este jueves que el Gobierno ha fallado en su propuesta de cambio, misma que solo fue un slogan usado durante la pasada campaña electoral.

“El gobierno falló en su propuesta de cambio, pero lo que pasa es que, más que una propuesta, fue un slogan de campaña, ellos no tenían un proyecto de cambio”, expresó el coordinador de la alianza opositora Rescate RD, que involucra además del PRD, a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP).

En ese sentido, Vargas Maldonado expresó que la actual gestión gubernamental ha sido incompetente en el cumplimiento de sus promesas, caracterizada por la improvisación y la mentira.

Durante una entrevista en el programa radial El Rumbo de la Mañana, por Rumba 98.5 FM, el político criticó que el partido oficialista el Revolucionario Moderno (PRM) no solo haya incumplido con el pueblo, también con sus militantes.

“El Gobierno no ha sido capaz de dar respuesta a ninguna de esas promesas, no solo con lo que fueron propuestas de gestión, sino que también han incumplido con sus propios dirigentes en el PRM y no ha sabido ni siquiera administrar su incorporación al tren gubernamental y todas esas cosas han debilitado su estructura política”, agregó.

Indicó que los perremeístas se quejan de que el 60 % del gabinete ni siquiera trabajó en campaña.

El presidente del PRD aseguró que, “Rescate RD es el único camino que tiene este país para sacar este gobierno del poder y enrumbarlo por un camino diferente”.

Contrato Aerodom

Afirmó que la renegociación del contrato que hiciera el Gobierno con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) fue un acto lesivo y precipitado, reflejo de la improvisación.

“Yo no creo que el presidente este consciente de todo lo que contiene ese contrato porque si está consciente yo entiende que no debió haber promovido ese acuerdo, dijo.

“Ellos plantean que este acuerdo contiene 775 millones versus cero que fueron los contratos anteriores y eso no es cierto”, precisó al destacar su participación en la segunda etapa de ese acuerdo, en el año 2000 durante el gobierno de Hipólito Mejía.

Crisis RD-Haití

Al ser cuestionado sobre la política exterior ejercida por el presidente Luis Abinader, la calificó de errática, “sobre todo con el tema haitiano. Aquí hay que conocer muchas cosas sobre el tema haitiano, lo primero es que es un país vecino, es nuestro primer socio comercial, aunque realmente tenemos una mayor relación comercial con EEUU, el socio más importante en balanza comercial es Haití. Entonces además es un mercado cautivo”.

Reiteró sus recomendaciones de sacar la confrontación, mantener el diálogo al más alto nivel y establecer un llamado a la comunidad internacional para poner fin al desacuerdo entre ambas naciones, en el que, a su juicio, el más perjudicado es República Dominicana.