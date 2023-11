Minou: Alianza con la FP no representa un tapabocas para candidatos

Santo Domingo.- La alianza política realizada el pasado martes 31 de octubre entre los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y Opción Democrática (OD) generó gran revuelo entre los simpatizantes de ambos partidos, principalmente por las diferencias entre las ideologías que los caracterizan. Sin embargo, Minou Mirabal, presidenta de OD, afirmó hoy que su alianza con este o con cualquier otro partido no representa un tapabocas para la gestión de sus candidatos.

Al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Mirabal explicó que el acuerdo con la FP forma parte de una estrategia desarrollada por el partido con el objetivo de aumentar su participación en el Congreso y en los ayuntamientos de la República, al tiempo en que aclaró que también pretenden aliarse a otros partidos.

Minou Mirabal, presidenta de OD/foto por José de León

“Con la Fuerza del Pueblo anunciamos un acuerdo muy puntual que es exclusivamente en el nivel municipal y congresual. La alianza es muy clara y tiene únicamente un carácter opositor. Para nosotros es fundamental que nuestros candidatos que resulten electos puedan mantener sus propias voces y que no formen parte de ningún acuerdo que implique un tapabocas en su gestión”, dijo.

Adelantó que esta semana tienen programadas alrededor de 9 alianzas más y reveló que en primera instancia pretendían crear uniones con partidos alternativos para firmar acuerdos programáticos, no únicamente electorales como los que se están anunciando hoy, sin embargo, no se les hizo posible, por lo que tuvieron que iniciar conversaciones con los que ya se conocen y otros.

Virginia Antares, candidata presidencial Partido Opción Democrática/foto por José de León

Aclaró que en las elecciones presidenciales su apoyo irá dirigido exclusivamente a Virginia Antares, candidata del partido y que de llevarse a cabo una segunda vuelta en la que esta no participe, deberían sentarse en la mesa de diálogo y evaluar cuál es la mejor opción.

Al respecto, Antares dijo que ninguna alianza realizada por OD comprometerá la candidatura presidencial. “Opción Democrática me lleva a mí, Virginia Antares, como candidata presidencial porque nosotros tenemos una visión distinta a la de los demás partidos. Haremos acuerdos electorales pero eso no implica gobiernos compartidos y por lo tanto no implica visiones compartidas”, subrayó.

En el encuentro también estuvieron presentes Darys Estrella, candidata a senadora por la provincia San José de Ocoa; José Horacio López, candidato a diputado por Santiago; Eric Ortiz, candidato a diputado por la C2 del Distrito Nacional y Laura Nanita, encargada de comunicaciones.

Miembros de Opción Democrática durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio/foto por José de León

La alianza

Se recuerda que, los partidos Fuerza del Pueblo y Opción Democrática firmaron un acuerdo político electoral de cara a las elecciones municipales y congresuales del año 2024.

En el acto de firma celebrado en un salón de eventos del Distrito Nacional, las organizaciones políticas dieron a conocer que: “han suscrito un acuerdo de alcance parcial y exclusivo a nivel municipal y congresual para más de 15 territorios, con el interés de fortalecer nuevos liderazgos en el Congreso Nacional y los ayuntamientos”.

Ambos partidos indicaron que concurrirán al certamen electoral de 2024 con candidaturas presidenciales propias y, manifestaron su compromiso y su vocación opositora de desplazar al actual gobierno encabezado por el PRM.