Nelson Cruz: Un bate de alquiler para equipos contendores

La temporada regular de la MLB de 2021 tiene más de dos meses y creo que todos nos hemos adaptado a la rutina diaria que es el béisbol de la temporada regular de maratón. El sprint de 60 juegos fue divertido a su manera el año pasado dadas las circunstancias. Sin embargo, dame la experiencia completa de 162 juegos todos los días de la semana.

A lo largo de la temporada, los escribas de CBS Sports MLB te traerán una mesa redonda semanal que desglosará, bueno, prácticamente cualquier cosa. Las últimas noticias, una pregunta histórica, pensamientos sobre el futuro del béisbol, todo tipo de cosas. La semana pasada debatimos sobre dos de los equipos más decepcionantes del béisbol.

Esta semana vamos a encontrar un lugar de aterrizaje para uno de los mejores bates de alquiler en el mercado.

¿Qué equipo debería cambiar por Nelson Cruz si los Mellizos venden?

Dayn Perry: Diré Cleveland. Cruz no sería un ajuste ideal una vez que Franmil Reyes se recupere pero este equipo necesita urgentemente la ofensiva, y especialmente el poder, en la alineación. Quizás una vez que Reyes regrese de su lesión en el oblicuo, pueda pararse en una esquina de los jardines o probar la primera base.

Nuevamente, no es un apareamiento óptimo basado en lo que le hace a la defensiva, pero conseguir un bate del medio del orden como el de Cruz es justo lo que Cleveland necesita para solidificarse como contendiente. Dicho esto, es posible que los Mellizos no lo cambien dentro de la división, y es incluso menos probable que la propiedad de Cleveland en realidad, ya sabes, invierta en el producto en el campo incluso en esta medida limitada.

R.J. Anderson: Cleveland es una buena elección. Iré con un equipo diferente de mercado pequeño y diré el de los Atléticos. Oakland ha recibido una de las peores producciones desde el puesto de bateador designado en la Liga Americana, y Mitch Moreland no ha estado a la altura de lo que hizo a principios de la temporada pasada. Cruz cambiaría eso.

Además, ha pasado demasiado tiempo desde que Billy Beane, David Forst y compañía hicieron un éxito de taquilla convincente en la fecha límite.

¿Por qué no cambiar eso este año?

Matt Snyder: Vamos a volvernos locos. Sé que los Medias Blancas a veces parecen un equipo con múltiples bateadores designados jugando en el campo, pero lo han hecho funcionar hasta este punto. Han perdido a Luis Robert y Nick Madrigal por una lesión grave, al igual que lo hicieron con Eloy Jiménez antes de que comenzara la temporada.

Parece que Jiménez está haciendo un gran progreso en su regreso, pero aún no puedes estar seguro de cuándo estará listo para jugar todos los días. Además, Yermín Mercedes casi ha dejado de batear y Adam Eaton ha sido pésimo. No sé cómo lidiarías con la alineación defensiva, pero me encantaría verlos agregar un toletero como Cruz a un equipo que ha sido drásticamente menos dependiente de los jonrones de lo que muchos pensaron que serían.

Mike Axisa: Los Atléticos serían mi elección, creo que sería muy divertido verlos ir con todo y cambiar por Cruz y Trevor Story en la fecha límite, pero por el bien de la variedad, iré con los Rayos. Son un equipo de bateador designado rotatorio (han utilizado a siete jugadores diferentes comol bateador designado varias veces cada uno) y sus bateadores designados están bateando .215/.298/.415 esta temporada. Pueden hacerlo mejor que eso, y nunca tendrán una mejor oportunidad de ganar la Serie Mundial que este año. Tampa estuvo conectado con Cruz como agente libre varias veces en los últimos años, y supongo que hay un interés persistente. Cruz encaja perfectamente.