Niega sea político contrato Aerodom

El vocero del bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alexis Victoria Yeb, rechazó esta mañana que la renegociación del contrato con la compañía Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) se esté realizando con fines políticos-reeleccionistas como alegan sectores de la oposición.

Sostuvo que el presidente Luis Abinader no puede parar de trabajar y de gestionar el bienestar de la población por el discurso electorero de la Fuerza del Pueblo y de otros partidos de la oposición. El nuevo acuerdo se extendería hasta el 2060.

Recordó en ese sentido que el actual contrato con Aerodom fue firmado en el año 1999 durante la primera gestión del expresidente Leonel Fernández.

“La oposición lo que quiere es que el Presidente no trabaje, pero el Presidente tiene que trabajar hasta el 16 de agosto del 2024, no va a parar por tema, no va a parar el gobierno de un país porque la oposición esté presionando o no, él tiene que seguir fortaleciendo nuestras instituciones, fortaleciendo nuestra economía. Va a tener que seguir haciendo los trabajos, vuelvo y reitero a lo que está llamado hacer, no es verdad que va a parar un país por razones de que la oposición entienda que todo es electorero”, sostuvo Victoria Yeb.

Añadió que “lo más importante de esto es que ese contrato está vigente y que fue firmado por el presidente Leonel Fernández, que son los primeros que están oponiéndose a cualquier modificación del contrato nuevo, tan pronto llegue al Senado el contrato nosotros tendremos una posición mucho más acabada”, afirmó.

Dijo que la gestión del presidente Abinader está comprometida con la transparencia y el desarrollo integral de la República Dominicana.

Explicó que aunque la Cámara de Diputados ya aprobó la modificación del contrato con Aerodom, cuando el mismo sea presentado en el Senado lo analizarán para ver los alegatos de la oposición.

Destacó que figuras importantes de la sociedad verificaron la modificación del contrato antes de ser hecho público.

Igualmente el Congreso aprobó la Ley 66-23 la cual autoriza al Poder Ejecutivo a revisar y renegociar todos los contratos firmados por el Estado Dominicano con el sector antes del 2006, cuando se creó la Ley 340 de Compras y Contrataciones Públicas.

Abinader anunció el pasado 14 de noviembre la renegociación del contrato de concesión de Aerodom, que representaría un beneficio para la República Dominicana de entre 1,905 y 2,155 millones de dólares.