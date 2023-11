Omar Quezada: “Yo no elegí la salsa,la salsa me eligió a mí”

“El trabajo duro orientado al público es lo que me ha hecho crecer”, así manifestó el cantautor dominicano Omar Quezada, quien gracias a su música de calidad y sensibilidad ha logrado obtener una comunidad de seguidores sincera que aprecia su propuesta musical totalmente inédita.

Aunque se ha paseado por varios géneros tropicales, de los cuales afirmó durante la entrevista con Qué Pasa! que estos le “causan emociones diversas”, Omar decidió asentarse en la contagiosa salsa y desde entonces es el ritmo que lo ha estado enamorando día tras día.

“Yo no elegí la salsa, la salsa me eligió a mí y me estoy disfrutando este camino más de lo que esperaba”, manifestó.

También te podría interesar: Omar Quezada cantor de historias reales

Quezada, quien es el primer dominicano en tocar en el prestigioso escenario de The NAMM Show y el primero en grabar una sesión en vivo para el proyecto Unheard, de la reconocida marca Dynaudio; ha basado su música en la originalidad, ya que esto le permite tocar las fibras de las personas, a través de sus historias y de las historias de quienes lo rodean.

“Prefiero cantar mis canciones, porque quiero que la gente escuche lo que tengo por decir y lograr también tocar las fibras de la gente a través de mi mensaje y mis melodías es algo que me hace muy feliz”, dijo.

Omar Quezada y su agrupación están listos para subir hoy jueves 30 de noviembre, a partir de las 9:30 de la noche, al escenario de Casa de Teatro, como cierre de su gira “Sánscrito” que lleva más de 50 conciertos en Santo Domingo y otras ciudades del interior del país, lo cual lo tiene muy emocionado.

“Es la primera vez que toco con la orquesta completa y presentaremos por primera vez las canciones que completan el disco ‘Destino Manifiesto’”, reveló.