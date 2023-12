Sergio George: “Lo que conocemos con el nombre de salsa, murió”

En una entrevista exclusiva con este diario, el laureado productor musical y compositor conversa sobre el lanzamiento de su autobiografía “¡Ataca Sergio, Inquebrantable!”

Sergio George, el Rey Midas del género tropical, es un visionario con mucho olfato para reconocer cuando soplan vientos de cambio en el panorama musical, un adelantado a los tiempos en una industria tan cambiante y sinuosa.

Más de cuatro décadas en la música han sido suficientes para sellar su impronta como productor musical en las carreras de rutilantes estrellas como Celia Cruz, Marc Anthony, JLo, Prince Royce, La India, Thalía, Daddy Yankee, Tito Puente, Maluma, y muchos otros.

En una exclusiva conversación con este diario el ganador de Grammy y Latin Grammy, habla del lanzamiento de “Ataca Sergio, Inquebrantable”, una autobiografía cuya salida se enquistó en el primer lugar como el libro más vendido en Amazon en los Estados Unidos.

Sergio George

La idea de publicar un libro que narrara los éxitos, tristezas y estrecheces de este aclamado productor, es del joven Peter López, propietario de una editora, quien le escribió por Instagram para decirle que él debía hacer un libro, pero George, incrédulo, le respondió que nadie iba a querer un libro suyo. “Y fíjate, tenía razón el tipo”, dice.

El proceso de escritura se llevó a cabo en Puerto Rico y se tomó dos años, recuerda George. “El proceso lo iniciamos junto a la escritora Janice Rodríguez, y me tomó tiempo sacar el libro porque habían tantas anécdotas, tantas cosas que decir, pero yo no quería que fuera un libro negativo, sino que cambiara vidas con las historias”.

¿Por qué escribirlo en Puerto Rico?

Primero, porque la escritora reside allá y también porque algo me decía que era chévere ir y reencontrarme un poco con mis raíces.

¿Usted considera que el contenido del libro puede cambiar vidas?

Nunca quise hacer un libro de salsa, quise adoptar un poco esa teoría mía de que hago música para vender a un público masivo, yo no hago música para salseros, sino para gente que no entiende la salsa, no le gusta o no la escucha, pero le gusta la música mía. Con el libro es igual, quería vender un libro a un público que no me conoce, no sabe mucho de mí, de pronto ha escuchado la frase ‘ataca Sergio’.

Otra cosa es que no conocen a los salseros de antaño, solo conocen a Marc Anthony o dos nombres más. Quise enfocarme en los nombres más conocidos para un público no salsero que leerá el libro y quise darles motivación de cómo me crié, mi vecindario, los bajos recursos que tenía y cómo salí de todo eso.

¿Cuándo usted dice que hay gente que no le gusta la salsa, pero escucha su música, cómo llamarle al estilo Sergio George?

A principios de los 90 noté que la salsa de los tiempos de La Fania se convirtió en un mercado muy chiquito: Venezuela, Panamá, Perú, y un poquito Puerto Rico, entonces me dije “esto va pal’piso” y empecé a hacer cosas como DLG, a meterle más pop a mis arreglos, por ejemplo, con José Alberto “El Canario”, Tito Nieves.

Comencé a poner teclados para que fuera más accesible para el fanático de la balada, que no le gustaba la salsa, pero sí Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, como una manera de ampliar el mercado salsero. Marc Anthony viene de esa misma escuela, la balada, el pop y a la vez escuchaba salsa, por lo que él fue una combinación de todo lo que tenía en mi mente.

El libro trata esos elementos que le faltan a la salsa de hoy ¿Podría compartirlo con nuestros lectores?

Lo que le falta hoy es hacer lo que hemos hecho con Marc, y los ejemplos de La India y DLG, que fue combinar esa música de los 90 con elementos más masivos, del público que no escucha salsa, y ahora más todavía, el público no sabe quién es Héctor Lavoe y Cheo, y por eso es que los salsómanos me atacan y creen que estoy loco ¡Pero brother! El público masivo, chamaquitos jóvenes, escucharon a Héctor Lavoe por sus abuelos, no tienen idea de cómo es él. No sé si habrá que hacer un debate sobre el sonido mío, si el nombre salsa va con lo que yo hago, porque no hago eso, de pronto sería cambiarle el hombre a otra cosa.

¿Si Sergio George abandona esa línea, muere la salsa, o ya murió?

Lo que conocemos con el nombre salsa, murió. Lo que hace Marc conmigo, inclusive se lo había dicho a él en el estudio, es que pusimos la vara muy alta para que otro entre y haga más de lo que hemos hecho nosotros, imposible, porque combinamos musicalidad con conocimiento de la calle, inteligencia del mercado, diferentes géneros musicales mezclados en una canción.

Es imposible, José Antonio, entonces ¿Hacia dónde vamos? El nombre salsa de pronto hay que cambiarlo para hacer otro género musical. Si yo no hago salsa, ni Marc Anthony, esto se hubiera muerto hace rato, Por Marc y por mí, y más por él, porque es una figura que jamás se va a repetir. Hacen falta productores nuevos que tomen lo que hemos hecho Marc y yo, lo lancen a la basura y creen sus propios sonidos.