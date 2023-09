¡Palomitas! Los dimes y diretes entre Isaura Taveras y Larimar Fiallo

Santo Domingo.- Para entrar en contexto, en el año 2004 fue la primera vez cuando las hoy comunicadoras, Isaura Taveras y Larimar Fiallo se vieron en boca de muchos luego de que Fiallo ganara la corona del Miss República Dominicana Universo, pero el pueblo entendía que debió ganar Taveras, quien quedó de primera finalista.

En ese momento, Isaura fue denominada como “La reina del pueblo”, mientras Larimar cumplió por un año, sus responsabilidades nacionales e internacionales como representante de la belleza dominicana.

Hoy, casi 20 años después, y con el empuje de las redes sociales, ambas mujeres se han convertido en tendencia en el país tras comentarios de Taveras que según Fiallo, estaban dedicados a ella aunque no dijera su nombre.

Isaura Taveras (a la derecha) durante una entrevista con Liza Blanco en el podcast «Entre nubes y fuego».

El bochinche es de hace días, cuando Isaura en una entrevista, a pesar de asegurar no tener conflictos con Larimar, dijo que su excompañera del programa radial El Mañanero, tomó para sí misma un mensaje suyo publicado en X (antiguo Twitter).

Isaura Taveras

Y remató al agregar que, “para mí no pasó absolutamente nada, nunca (con Larimar), lo que pasa es que a veces hay gente que quieren que pasen cosas, pero cuando tú te has fajado a trabajar tú no puedes regalar ni tú nombre, ni tu espacio, ni tu tiempo, que se faje a trabajar todo el que quiera que lo mencionen”, dijo en el podcast de Liza Blanco.

Entonces, ayer martes en el programa radial, al ser cuestionada por sus compañeros, Isaura dejó entrever que Larimar no está a su nivel y que cuando le “tire” alguien “grande”, ella responderá.

“Cuando me tire Jatnna, me tire Milagros o me tire Mariasela, yo responderé” enfatizó Taveras en un comentario, a su juicio, generalizado.

Pero para la reina de belleza no fue “en sentido generalizado”, y le dedicó frontalmente un video de varios minutos donde negó una enemistad con la presentadora de TV y expresó los posibles motivos de molestia en su excompañera, motivos que talvez, datan de 20 años atrás.

“No puede haber ningún tipo de animosidad, de envidia o rivalidad de mi parte pues, nuestros deseos no colindan, no pertenecemos a los mismos grupos, no nos movemos en los mismos círculos, así que sería absurdo hablar de una rivalidad de mi parte”, explicó.

Larimar Fiallo

Citó que, no tiene la culpa de haber sido contratada en El Mañanero, ni que Bolívar Valera dejara que fuera ella quien decidiera entre dos opciones, a quien sería su compañera en el programa, donde la escogió a ella por la buena dupla que harían.

Agregó, tampoco tener la culpa de ser contratada para protagonizar una película a pesar de no ser actriz.

“Isaura, yo no tengo la culpa de haber ganado el Miss República Dominicana, éramos 34 y las 34 queríamos ganar”, dijo. “El jurado sabrá por qué eligió a Larimar y el jurado sabrá por qué no te eligió a ti o tú también sabes por qué no te eligió a ti, pero sigue siendo no mi culpa”, continuó.

“Y si yo pudiera entregarte la corona yo te juro que sin parpadear yo te la hubiese dado sabiendo que eso significaba tanto para ti hace 20 años… Quizá me hubiese yo evitado tantas cosas y tu hubieses logrado tantas cosas que tu entendías que esa corona podía darte, lo cual sigo sin entender porque has tenido una carrera maravillosa y no te ha faltado una corona”.

Finalmente, Fiallo instó a Taveras a dejar maltratar a otras comunicadoras de menor experiencia, “no me parece justo que tus ínfulas de superioridad te obliguen a maltratar a otras mujeres de los medios, que lo estén haciendo bien o mal, eso no es tu decisión, puedes tener tu opinión pero no puedes ser la catadora, la que cata la carrera de los demás, porque mucho has criticado a quienes hacen eso”.