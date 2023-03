Volodimir Zelenski,

Presidente de Ucrania.-

Poner condiciones tan extremas como la devolución de Crimea es un obstáculo innecesario en medio de los vientos de paz que soplan en la guerra con Rusia. Tal parece que no le interesa un alto al fuego, porque entre los reclamos de Moscú para la paz figura que se le reconozcan regiones ucranianas.

Joe Biden,

Presidente Estados Unidos.-

Por la ausencia de un embajador una sede diplomática no deja de operar, pero la situación puede interpretarse como señal de disgusto en las relaciones entre los países. Es lo que ocurre con la no nominación de un representante en este país en los más de dos años que lleva en el poder. La preocupación no puede verse como un mecanismo de presión.

Víctor Montagliani,

Presidente de la Concacaf.-

De la misma manera que para el béisbol este país puede ser una cantera para el fútbol. Con el complejo que convertirá a República Dominicana en nueva sede deportiva y administrativa de la zona se incrementa el entusiasmo por la disciplina. La obra es también un balón para el turismo.