Pastor Molina ve RD y el mundo viven situación de caos

Santo Domingo.- El pastor Ezequiel Molina lamentó este lunes la situación de caos que, según afirmó, vive la Republica Dominicana y muchos países, tras criticar practicas como el aborto y la agenda 20-30 que promueven organismos internacionales.

El religioso, quien preside el Ministerio “La Batalla de la Fe”, se refirió al tema durante la celebración del 60 aniversario de esa concentración, que reunió a más de 50 mil religiosos en el estadio Olímpico Félix Sánchez, en la capital.

Parte de los asistentes al tradicional acto de la Batalla de la Fe, que celebra el pastor Ezequiel Molina cada 1 de enero, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Foto Alberto Calvo.

También criticó la irresponsabilidad de los padres con relación al cuidado de sus hijos, ya que, según afirmó, “los que engendran depositan en otros la crianza de sus vástagos”.

“Violencia, irrespeto a las leyes, la situación esta fuera de control y no es solo en República Dominicana. El hambre, la matanza en las guerra y la ingobernabilidad es un indicio de lo que se avecina, que algo grande se acerca”, advirtió el religioso.

Asimismo, el pastor Molina rechazo a quienes hablan mentira al pueblo prometiendo erradicar el hambre en el mundo.

“Siempre habrá gente egoísta, que le quita al pobre lo que tiene, y ese tipo de gente es parte del pecado, La pobreza no será erradicada, es una mentira. Mientras los hoteles tiran al zafacón toneladas de alimentos, miles de niños se acuestan sin comer, y así prometen erradicar el hambre?, preguntó el pastor evangélico.

Rechazó la imposición de la agenda 20-30 (igualdad de género y homosexualidad).

“Esto y la pobreza son parte de los graves problemas que afectan a la sociedad”, agregó.

Feligreses en el acto de la Batalla de la Fe. Foto Alberto Calvo

Además, rechazó la violencia de los hombres contra las mujeres, pero recordó que éstas deben respetar a sus esposos.

“No podemos apoyar la igualdad de género, porque hemos abrazado la doctrina de la Biblia, No puede haber dos cabezas en la casa. “Los maridos no respetan a su mujer, la mujer no respeta a su marido y los hijos no respetan a sus padres. El resultado lo tenemos por dondequiera”. indicó.

Rechazó la práctica del aborto y otras modalidades impuestas por organismos internacionales.

“Hay amenazas que no se pueden ocultar. Ocho millones de niños mueren por falta de alimento. Yo observo un deterioro de la sociedad a nivel mundial, yo presiento que algo grande va a ocurrir. Estamos, al menos, en un alerta amarillo, las pocas noticias positivas que nos llegan son opacadas por la maldad”, lamentó.

El pastor Molina agradeció a todos los dominicanos que apoyaron la concentración cristiana, así como al personal que participó en el montaje del evento cristiano.

“Ante los problemas que hemos enfrentado, la Batalla de la Fe se ha mantenido y se mantendrá después de mi muerte, porque ya no se trata de un grupito”, expresó Molina.

Los evangélicos llegaron bien temprano al estadio Olímpico Félix Sánchez para “alavar a Dios”, en el primer día del año 2024, a pesar de la constante amenaza de lluvia que desde las primeras horas del día regía en gran parte del país.

Llegaron del sur, el este, la región del Cibao e, incluso, del extranjero, desde donde viajaron delegaciones procedentes de Nueva York, Puerto Rico y Boston.

Al evento asistió una delegación del Gobierno, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, así como el senador por la provincia Peravia, Milcíades Franjul.

La vicepresidenta Raquel Peña y una comitiva de funcionarios asistió a la celebración de la Batalla de la Fe 2024, actividad que presidió el pastor Ezequiel Molina en el Centro Olímpico.

En la actividad también habló el pastor Ezequiel Molina Sánchez, quien criticó a un sector del empresarialdo que, según dijo, “prefiere patrocinar a artistas urbanos de dudosa participalción”.

Molina Sánchez, hijo del pastor Ezequiel, dijo que dicho ministerio se mantiene con el apoyo que hacen patrocinadores, más las ofrendas de los miembros de la organización.

“Nos vamos a mantener, porque tenemos que luchar contra los planes del diablo para destruir la sociedad dominicana”, dijo el predicador.

Las congregaciones pentecostales han crecido de manera significativa en el país en las últimas décadas, llegando a superar a las comunidades católicas en las zonas más pobres de las ciudades.