Porzingis pasa a los Celtics de Boston

Los Washington Wizards acordaron cambiar al centro Kristaps Porzingis a los Boston Celtics como parte de un intercambio de tres equipos que también incluye a Marcus Smart rumbo a los Memphis Grizzlies, dijeron el jueves por la mañana dos personas con conocimiento del acuerdo.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los acuerdos no habían sido anunciados.

El intercambio se produce cuando Porzingis acepta su opción de jugador para la próxima temporada.

El acuerdo también incluye que los Grizzlies adquieran a Smart, el Jugador Defensivo del Año 2022, de Boston a cambio de selecciones de primera ronda en 2023 y 2024. ESPN informó que los Wizards también recibirán al guardia Tyus Jones de Memphis, y los aleros Mike Muscala y Danilo Gallinari y una selección de segunda ronda este año de Boston.

Los Celtics agregan a Porzingis, de 7 pies y 3 pulgadas, después de perder en siete juegos ante Miami en las finales de la Conferencia Este. Porzingis viene de una temporada sólida en Washington en la que promedió 23,2 puntos por partido, el máximo de su carrera, junto con 8,4 rebotes.

POR: NOAH TRISTER y KYLE HIGHTOWER