Preguntas después de la versión de Ohtani

Después de casi una semana de confusión sobre las acciones de su ex intérprete ahora despedido, Ippei Mizuhara, Shohei Ohtani se sentó frente a los periodistas el lunes y contó su versión de los hechos

La esencia del relato de la estrella de los Dodgers de Los Ángeles es que Mizuhara le malversó $4.5 millones para pagar deudas de juego ilegal y que Ohtani no sabía nada de esto hasta que Mizuhara les dijo a los Dodgers la semana pasada que tenía un problema con el juego. Fundamentalmente, a Ohtani, quien supuestamente habla algo de inglés pero no lo domina, no se le informó en los días anteriores que ESPN estaba investigando el asunto.

Ohtani divulgó todo esto a través de una declaración de 12 minutos que leyó y tradujo por su nuevo intérprete, el empleado de los Dodgers, Will Ireton. Ireton anteriormente tradujo para Kenta Maeda en los Dodgers antes de asumir un rol de operaciones de béisbol.

A diferencia de la historia contada inicialmente por Mizuhara, en la que Ohtani supuestamente acordó pagar esas deudas él mismo, ésta no implica a Ohtani en un delito federal. De ser cierto, Ohtani es víctima no solo de un robo de siete cifras sino también de una traición por parte de la persona que consideraba su mejor amigo desde que llegó a la MLB.

Es una historia salvaje y nos deja con más preguntas.

¿Cómo es que nadie se da cuenta de que desaparecen 4,5 millones de dólares de la cuenta bancaria de un jugador de la MLB?

Ohtani podría ser actualmente el negocio más grande en la MLB, entre su contrato récord de $700 millones con los Dodgers y sus $65 millones en ingresos anuales por patrocinio, según lo estimado por Sportico. Ohtani ha recaudado una suma anual de ocho cifras durante los últimos años y seguirá haciéndolo en el futuro previsible. Entonces es de esperar que alguien esté prestando atención a sus cuentas bancarias.

Te puede interesar leer: De la NBA a la MLB, la sombra de las apuestas amenaza al deporte en EEUU

Si la historia de “Mizuhara es un ladrón descarado” es cierta, realmente sorprende cómo nadie se dio cuenta de que faltaban 4,5 millones de dólares hasta que el propio jugador se dio cuenta de lo que estaba pasando.

Una respuesta simple podría ser que Mizuhara estaba en una posición única para hacer algo como esto. Se sabía que el hombre de 39 años desempeñaba un papel que iba mucho más allá de ser simplemente el de intérprete del jugador de béisbol más famoso del mundo. Mizuhara fue intérprete, asistente, amigo y hasta receptor del Home Run Derby.

Una vez le dijo a The Athletic que “Hablar es sólo alrededor del 10 por ciento del trabajo”, y el resto implica cosas como ser el compañero de recepción de Ohtani, analizar datos de béisbol, monitorear la rehabilitación de la cirugía de Ohtani y “una miríada de otras tareas”. Los jugadores de béisbol de habla extranjera dependen en gran medida de sus intérpretes cuando nadie más en su equipo habla el mismo idioma. El dinero de Ohtani no lo hizo diferente.

También se ha informado que la madre de Ohtani administró sus finanzas al principio de su carrera, por lo que parece muy posible que el jugador no estuviera muy involucrado en las decisiones relacionadas con el dinero.

¿Nadie habló con Shohei Ohtani mientras ESPN informaba esta historia?

Según Ohtani y ESPN , la cronología de cómo salió a la luz esta historia es la siguiente:

ESPN obtiene documentos que muestran el nombre de Ohtani en $1 millón en transferencias electrónicas enviadas a un asociado de un corredor de apuestas supuestamente ilegal bajo investigación federal.

ESPN pregunta a la gente de Ohtani al respecto.

La gente de Ohtani se acerca a Ohtani, quien se está preparando para el primer partido de la temporada de los Dodgers en Corea del Sur.

La gente de Ohtani le dice a ESPN que Ohtani pagó voluntariamente las deudas de juego de Mizuhara, luego Mizuhara le da al medio una entrevista de 90 minutos el martes (miércoles por la mañana en Corea) explicando la historia.

Se convoca una reunión del equipo después del primer partido de la temporada el miércoles en la que Mizuhara dice que tiene un problema con el juego y un funcionario de los Dodgers dice que Ohtani pagó las deudas.

Ohtani comienza a hacer preguntas.

El bando de Ohtani repudia a Mizuhara y lo llama ladrón.

Cuando un escándalo masivo sucede así, no es de extrañar que la gente esté confundida. Notarás una clara falta de participación directa de Ohtani hasta el final de la secuencia. La semana pasada, Ohtani estaba a miles de kilómetros de distancia de su agente estadounidense , Nez Balelo, y, según se informa, el portavoz de comunicaciones de crisis contratado para manejar esto.

Supuestamente, Mizuhara usó su papel de intermediario para ocultar lo que estaba sucediendo, como dijo Ohtani el lunes:

“El fin de semana pasado en Corea, los medios se comunicaron con un representante de mi grupo para preguntarle sobre mi posible participación en estas apuestas deportivas.

“Ippei nunca me reveló que hubo esta investigación de los medios, ni a los representantes de mi bando, a los medios de comunicación y a mis representantes que yo, en nombre de un amigo, pagué una deuda.

“Tras más interrogatorios, se reveló que en realidad era Ippei quien estaba endeudado y les dijo a mis representantes que yo estaba pagando esas deudas. Todo esto ha sido una completa mentira”.

Todo esto plantea la pregunta: ¿la gente de Ohtani, incluidos su agente, su portavoz y sus abogados, ninguno de los cuales aparentemente habla japonés, realmente no habló con él a través de nadie más que el intérprete que, en el mejor de los casos, admitió tener un problema con el juego y utilizó a Ohtani? para pagar sus deudas?.

De ser cierto, muestra un nivel sorprendente de incompetencia por parte del bando de Ohtani e ilustra aún más hasta qué punto Mizuhara estaba arraigado en la vida de Ohtani.

UN APUNTE

Más preguntas

¿Tiene todo esto sentido para Mizuhara? ¿Realmente esperaba sacar 4,5 millones de dólares de las arcas de Ohtani sin que nadie se diera cuenta? ¿Realmente pensó que nadie iba a hablar con el jugador mientras ESPN daba vueltas? ¿Realmente dejó que todo esto se desarrollara hasta que se derrumbó espectacularmente sobre su cabeza?