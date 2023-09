Preocupa a psiquiatra debilidad institucional

República Dominicana padece una “grave y preocupante” debilidad institucional y democrática que le lleva a repetir los mismos hechos, en términos sociales y políticos, del siglo XIX y esto provocó que de manera “insólita” los dominicanos se dejaran gobernar por un Joaquín Balaguer ciego, con serios problemas de personalidad, que controló, manipuló y silenció a sus adversarios políticos y a todos los actores de la sociedad.

La opinión fue externada ayer por el doctor José Miguel Gómez, autor de la obra “Balaguer, visto por un psiquiatra, sus tres vidas”, durante una entrevista en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

El psiquiatra definió a Balaguer, fundador y líder del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), como un flemático de pie a cabeza, un ser humano emocionalmente frío, calculador, manipulador, distante, poco afectivo, de una conducta pasivo-agresiva, que podía amar, pero no entregarse ni apasionarse.

Esas características explican cómo el extinto gobernante, que murió el 14 de julio de 2002, a la edad de 96 años. Procreó once hijos que nunca presentó a la sociedad dominicana ni permitió que éstos le presentaran como su padre.

Explicó que, aún así, “Balaguer terminó controlando, anulando y silenciando a sus opositores y adversarios políticos, dentro y fuera de su partido”.

Los opositores

El expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría indicó que la misma debilidad institucional y democrática provocó que permaneciera gravitando en el poder durante más de 70 años y que la mayoría de sus enemigos terminaran a su lado, siendo balagueristas, admirándolo, consultándolo y siguiendo sus “moralmente inaceptables” patrones de conducta.

Recordó que logró que dirigentes opositores lo declararan “Padre de la Democracia Dominicana”.

El experto de la conducta participó en el conversatorio acompañado de Luis Rafael Rojas, comunicador y académico; Mirtha de León, sexóloga y coordinadora de la tertulia de salud mental en Centro Cuesta del Libro; Carmenchi Gómez, comunicadora y José Miguel de León, mercadólogo.

“Balaguer terminó con una adicción al poder, fue un adicto al poder; no fumaba, no bebía, no jugaba, solo le interesaba permanecer en el poder”, aseguró Gómez, director la Tertulia Salud Mental Centro Cuesta del Libro.

“Políticamente hablando, él y su padre espiritual Rafael Leónidas Trujillo Molina han incidido en el comportamiento y sistema de creencias de resultados políticos en los últimos 90 años”, dijo sobre Balaguer, quien entre 1966 y 1978 encabezó un gobierno caracterizado por la corrupción administrativa, los asesinatos, las persecuciones y deportaciones políticas.

Manifestó que esa larga permanencia de Trujillo y Balaguer en el control del Estado explica la pobre cultura política o la vieja patología social dominicana, donde la educación democrática pendiente y el pobre desarrollo social, son los que legitiman y dan vigencia a modelos políticos moralmente inaceptables, pero políticamente correctos, vistos desde la óptica de alcanzar y mantenerse en el poder”, indicó.

Democracia dominicana

El psiquiatra José Miguel Gómez manifestó que la democracia dominicana está caracterizada por el clientelismo, el transfuguismo y la falta de un sistema de consecuencias que evite la permanencia en el poder de los corruptos y los de conductas inmorales. Atribuye el escaso avance democrático e institucional del país a que repite los mismo hechos políticos y sociales del siglo XIX, sin la existencia de un proyecto de nación.

“Aquí hacemos las mismas cosas que hacía Buenaventura Báez en el siglo pasado, las mismas cosas que hacía Balaguer”, aseguró.