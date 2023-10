El Gobierno puede jactarse de la reducción del déficit fiscal en los últimos dos años. Pero, en honor a la verdad, tampoco se ha registrado ningún acontecimiento que conlleve exceder el gasto presupuestario por encima de lo proyectado.

El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, insistió que el presupuesto de 1,140,681 billones de pesos para 2024, que es un año electoral, ha sido elaborado con el mismo criterio que los precedentes.

Definió de prudente y comprometido con la consolidación fiscal o reducción gradual del déficit público, proyectado en un 3.1 %, el presupuesto sometido al Congreso.

Puedes leer: Hacienda dice hace recompra bono en pesos

Por más alta que el Gobierno pueda tener la moral lo importante será que se cumpla el compromiso en torno al déficit. No está de más que se extreme la vigilancia para que el gasto público no se desborde. Lo ganado no se puede tirar por la borda.