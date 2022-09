Pujols quería darle hazaña a dominicanos

Cuando la temporada 2022 de las Grandes Ligas inició con Albert Pujols regresando a St. Louis Cardinals, una semana antes del primer partido, las esperanzas de que conectara los 21 cuadrangulares que necesitaba para convertirse en el cuarto jugador en la historia en alcanzar la suma de los 700 aumentaron de manera significativa.

Al menos en la primera mitad, las cosas no funcionaron como Albert Pujols habría deseado, con lo que la meta empezó a verse más difícil.

En 53 partidos (173 apariciones al plato), solo había conectado seis vuelacercas y con las oportunidades escasas que estaba teniendo hasta ese momento, especialmente por su rendimiento en contra de lanzadores derechos, las cosas no se veían muy positivas para el dominicano.

Todo eso cambió a partir del Juego de Estrellas y el pasado viernes 23 de septiembre, Pujols alcanzó la tan anhelada meta. El futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown conversó en exclusiva con Enrique Rojas de ESPN Digital, mencionando el significado de alcanzar la marca y qué cambió en el año para poder unirse a Barry Bonds, Hank Aaron y Babe Ruth.

“Yo soy uno de los peloteros que en verdad no pienso en eso, en los numeritos. Dios me ha bendecido con una carrera, el talento, la habilidad, me ha bendecido más en mi vida de lo que yo quizás me merezco y de verdad que lograr esa hazaña hace varios días (…) emocionalmente lo que estaba pasando por mi cuerpo lo expresé después cuando anoté y bajé al dugout, porque sé que teniendo al pueblo dominicano esperando este gran momento, quería darle esta hazaña, quería darle esa meta que ellos se estaban poniendo que eran los 700”, inició diciendo Pujols a Rojas.

Pujols continuó hablando sobre lo que tuvo que ocurrir para entrar en ritmo y conectar los cuadrangulares necesarios para alcanzar la marca.

“Yo creo que ellos (St. Louis Cardinals) hicieron y están haciendo lo que ellos me prometieron. Yo sé cuál era mi rol aquí, así que ninguna presión para ellos, ninguna presión para mí. Yo sé que quizás muchos de los dominicanos (se quejaron) ‘¿por qué no lo juegan más?’ y al final ellos tienen su plan de cómo me pueden usar, yo sé que puedo dar un poco más”, inició diciendo.

“La oportunidad vino más, después del Juego de Estrellas, y ahí viste que mis números comenzaron a desarrollarse más, porque cada oportunidad que me daban era mejor para mí y todo el mundo dice ‘¿qué hiciste?’, oye, yo no he hecho nada, un par de ajustes aquí y allí, pero es más la oportunidad que me dieron”.

“Si ves temprano, en abril y mayo, como yo le estaba dando a la pelota, como hacia contacto y que no me estaba ponchando, era suerte que no tenía (…) Vamos a mirar cinco meses atrás cuando comenzó la temporada, estaba cogiendo unos buenos turnos, lo que no tenía era chance. Acuérdate que también firmé una semana antes de que comenzara la temporada”.

Por Juan Arturo Recio

espn digital