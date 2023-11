¿Quién ganó cambio Bucks y los Celtics?

BOSTON – Un minuto después del enfrentamiento de la víspera de Acción de Gracias entre los dos favoritos de la Conferencia Este, el escolta de los Celtics, Jrue Holiday, recogió al ex compañero de equipo de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo , en el lado defensivo, echándole una mano al intento de bandeja del dos veces Jugador Más Valioso y encendiendo un 10-0. salir corriendo por la puerta.

Más tarde, en el primer cuarto, Kristaps Porzingis de Boston recibió un pase en la línea de tiros libres, se dio cuenta de que estaba defendido por el escolta de los Bucks, Damian Lillard, y lo empujó hacia la pintura, anotando un par de tiros libres.

Los cambios en ambos equipos desde la última vez que se enfrentaron fueron evidentes de inmediato y no favorecieron a Milwaukee. Es temprano. Es un juego. “El alero de los Bucks, Jae Crowder, estará fuera de juego durante ocho semanas”. Han transcurrido 15 partidos en la carrera del primer año del entrenador en jefe Adrian Griffin. Pero, hombre, el déficit de talento aquí era marcado.

Los Celtics nunca estuvieron en desventaja, aumentaron la ventaja a 20 puntos en ambas mitades y mantuvieron una ventaja de dos dígitos durante la gran mayor parte del juego, hasta que una racha tardía de 12-2 de los Bucks redujo brevemente el déficit a una posesión en el último minuto. El triple del último segundo del escolta de Milwaukee Malik Beasley estableció el marcador final en 119-116.

Los Bucks abandonaron el partido alentados por el repunte. Si no fuera por ese hoyo inicial de 10-0, dijeron. Si no fuera por tantas oportunidades perdidas alrededor del aro. Si no fuera por el tiroteo de Boston. Si no fuera por la ineficiencia de Antetokounmpo.

Aún así, no hay excusa para lo que está claro: entre Holiday y Derrick White , los Celtics cuentan con la mejor zona defensiva de la NBA, y entre Lillard y Beasley, los Bucks… bueno… no.

Desafío o no, Lillard no estaba tan preocupado por esta realidad, al menos no esa noche.

“No pensé que me presionaran”, dijo el veterano. “Son una defensa realmente buena, pero no diría que estaban presionando ni nada por el estilo. Simplemente son sólidos, tienen buen tamaño, son fuertes, son inteligentes y compiten en ese extremo de la pista, pero no me sentí presionado ni nada por el estilo”.

Determinación: ficción. El intercambio Lillard-Holiday, sin darse cuenta, hizo a los Celtics más fuertes que los Bucks.

Por: Ben Rohrbach

Redactor senior de la NBA