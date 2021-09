Raeldo dice la gente ha dejado el miedo «engavetado»

Santo Domingo.- Optimista ante la recuperación del negocio del espectáculo en el país, luego de la inactividad que se vivió por la pandemia, el actor y productor Raeldo López dice que la gente ha dejado el miedo engavetado y haber esperado que el público regrese a las salas pacientemente ha dado sus frutos.

El propietario de la sala Chao Teatro entiende que poco a poco hemos estado regresando a la normalidad, pues salir es parte de nuestra naturaleza.

De si para él vale la pena como negocio hacer funciones con la sala solo a la mitad por las medidas que impone el distanciamiento social, afirma que “siempre vale la pena un algo a un nada. Incluso hasta esa mitad es complejo lograrla”.

Evaluando el teatro en la actualidad explica que “el teatro, como negocio, siempre ha tenido que ver más con la parte de producción que con la parte artística. Lo que para algunos es un negocio poco rentable, para otros puede convertirse en una lucrativa actividad que puede sustentar un oficio. Yo entiendo que el teatro aquí en nuestro país cada vez está mejor”.

Raeldo resalta que su sala de teatro, que hace unos meses se mudó del nivel 3 al 4 de la plaza Agora Mall, tiene una mejor distribución del espacio, pues han cuidado y diseñado hasta el último metro cuadrado para elevar la experiencia de todos los involucrados.

“Los trabajos de construcción se hicieron con materiales acústicos de alta calidad, y la disposición del área técnica, escénica, tribuna, camerino, bar y oficinas, cumplen de forma sobresaliente su función. Estamos orgullosos y contentos de nuestro nuevo Chao”.

Chao Teatro lleva a escena teatro, música, humor, conferencias, por lo que afirma que han trabajado para construir la mejor cartelera de la escena local y su vitrina lo confirma. Todos los boletos están de venta en su página web www.chaoteatro.com.

Disfrute de paternidad

Raeldo tiene dos hijos y uno es camino que ya sabe que será una niña. Como padre dice que se siente “Mejor que nunca”.

“Disfruto ser papá, me encanta estar con mis hijos, y más ahora que me acabo de enterar que seré padre de una niña. Estoy muy alegre y me siento agradecido de Dios y de tanta gente linda y buena que se alegra por nosotros”.

UN APUNTE

Su niño bonito

Califica su programa radial “Cambio y fuera” como su niño bonito, el cual permaneció un tiempo saliendo solo vía redes sociales, pero ahora está de regreso desde las 5:00 de la tarde, por Top latina 101.7 FM. “Disfrutamos mucho cada tarde alegrarle la vida a la gente”.