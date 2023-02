Ratifican rechazo a construcción presa

Santiago. Organizaciones ecologistas y representantes de las comunidades de San José de Las Matas ratificaron su rechazo al proyecto de la presa Las Placetas de la Empresa Generadora Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

La Coalición de La Sierra realizó una vigilia en el parque Duarte de Santiago, frente a la Gobernación para repudiar la iniciativa.

Aclararon que el reciente fallo de un juez sobre el recurso de amparo no implica que las comunidades hayan perdido recurso, sino que el juez establece que si la obra no se ha iniciado no puede haber un daño a las comunidades y por lo tanto el recurso de amparo no tenía razón de ser.

Recordaron además que el fallo no fue presentado por las comunidades, sino por el Movimiento Verde y que ellos se sumaron de forma voluntaria.

Insistieron en que los estudios ambientales que muestra la empresa son del proyecto inicial del 2009 que están vencido y además eran para tres obras.

Precisan que al tratarse ahora de diez obras, hay que volver a realizar estudios de impacto ambiental y que las comunidades serranas seguirán defendiendo sus ríos y el medio ambiente.

Recordaron que el proyecto de la presa de Las Placetas, fue iniciada por el gobierno del entonces presidente Leonel Fernández en el año 2006 y contó con un financiamiento 285,000.000 millones de dólares por parte del Banco Central de Brasil, pero que quedó vencido posteriormente.

La presa fue dejada de lado por la resistencia de las comunidades y otros sectores.