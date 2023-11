RD responde hoy a grupo trabajo ONU

El Gobierno fijará esta tarde su posición sobre la petición del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la detención arbitraria del exprocurador Jean Alain Rodríguez y de que lo liberen.

Esta tarde a las 3:30, la Cancillería y la Procuraduría General de la República hablarán en rueda de prensa sobre el tema en el Centro de Convenciones.

Respondió tarde

El Gobierno dominicano respondió un mes después del plazo que le otorgó el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que presentara sus argumentaciones y refutara las denuncias del exprocurador Jean Alain, quien sostiene que fue ilegal la prisión que se le impuso desde el principio del proceso judicial en su contra por corrupción.

Impugnaron las quejas ante el organismo internacional del exprocurador el 3 de agosto de 2022, cuando tenía para presentarla a más tardar el 4 de julio de 2022.

“Con el objeto de poder emitir una opinión sobre el caso descrito, el grupo de trabajo, de conformidad con sus métodos de trabajo, transmitió las alegaciones de la fuente (del denunciante) al Gobierno de la República Dominicana el 5 de mayo de 2022, y le solicitó que presentase una respuesta a más tardar el 4 de julio de 2022”, precisa la decisión del grupo de ONU, que califica de “arbitraria” la prohibición de la libertad del funcionario.

Precisa el grupo que los actores del sistema de justicia dominicano “violaron los derechos” de Jean Alain, y llamó al Gobierno dominicano a subsanar la situación y que “el remedio adecuado sería poner al Sr. Rodríguez Sánchez (Jean Alain) inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparaciones de conformidad con el derecho internacional”.

La respuesta fue tardía, el equipo de trabajo cita algunos aspectos que recogen la posición expuesta, aunque de forma tardía, por el Estado dominicano.

La impugnación del Gobierno dominicano se revisó es el párrafo 102 de su opinión, en la que dice que cuando el acusado Jean Alain Rodríguez alega que “las autoridades judiciales y la Procuraduría no valoraron las circunstancias específicas del caso para la determinación de la medida cautelar de la prisión preventiva”.

Tampoco la Procuraduría suministró argumentos razonables sobre el posible riesgo de fuga ni aportó prueba concreta que apoye la presunción de fuga.

En su respuesta tardía, manifiesta que su legislación interna establece que la prisión preventiva en los casos complejos como este, en virtud de la pluralidad de hechos imputados y por tratarse de crimen organizado en contra del patrimonio del Estado, es hasta de 18 meses.

Sin embargo, en el párrafo 95 de la opinión se describe que Jean Alain “fue detenido el 29 de junio de 2021, pero no tuvo oportunidad de impugnar la legalidad de su detención durante casi dos semanas, ya que no fue presentado ante un juez hasta el 10 de julio de 2021, y el Gobierno (en su respuesta) no presentó de manera oportuna razones para justificar este retraso.

Un apunte

Violación a los derechos

Las alegaciones del exprocurador son que el Gobierno ha optado por no abordar oportunamente, relativas a violaciones del derecho practicado en su contra dejando de lado la presunción de inocencia de todo acusado. El grupo ONU está alarmado por las acusaciones no refutadas tratando de desacreditar al imputado.