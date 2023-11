La actriz Elizabeth Gutiérrez compartió una foto en su portal de Instagram junto a William Levy y sus hijos Christopher y Kailey, acompañado del mensaje “Amores míos” , en lo que aparenta ser una reconciliación entre la pareja.

Rumor de romance

La familia estuvo de vacaciones por España, donde visitó un castillo en Segovia. Los actores no habían posado juntos desde que surgieron rumores de una posible ruptura, pero además se comentó un posible romance del actor cubano con su coprotagonista en la telenovela “Vuelve a mí”, Samadhi Zendejas, algo que Levy negó. Una reciente foto en las redes, compartida por la actriz junto al mensaje: “Amor de mi vida, ¡mi hombre!”, confirmaría la reconciliación.

Peligra concierto

Los organizadores del concierto de Coldplay, pautado para hoy en Malasia, pueden suspenderlo si la banda de rock británica se porta mal, dijo un ministro mientras el gobierno rechazaba los llamados de los conservadores musulmanes para cancelarlo.

También te podría interesar: Dijo que sí

Protestas por apoyo

Liderados por el bloque de oposición del país, los conservadores musulmanes protestaron contra el concierto por el apoyo de Coldplay a la comunidad LGBTQ+. Recientemente, también presionaron para que se suspendiera el concierto en solidaridad con los palestinos asesinados en la guerra entre Israel y Hamas. Se ha reforzado la seguridad para el espectáculo que se espera atraiga a unas 75.000 personas en un estadio en las afueras de Kuala Lumpur.

Duro mensaje

El hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, Pax Jolie-Pitt, que fue adoptado por la pareja en Vietnam en 2007, compartió en su cuenta personal de Instagram duras críticas contra su padre, asegurando que se trata de “un imbécil” y una persona “terrible y despreciable”.

Toda su ira

Las críticas de Pax se dieron en 2020, pero al ser una cuenta privada, fue hasta ahora que fuentes de Daily Mail pudieron acceder a la publicación, la que muestra a Brad Pitt alzando el Oscar que ganó un año antes a ‘Mejor Actor de Reparto’ por la cinta Once Upon A Time in Hollywood. Esta imagen estaba acompañada de un mensaje en el que Pax desató toda su ira contra su padre. “¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable.