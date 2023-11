Red Hot Chili Peppers desata locura en Costa Rica

San José, Costa Rica.- Red Hot Chili Peppers reeditó anoche el éxito alcanzado hace 12 años en esta ciudad, al presentarse en un abarrotado Estadio Nacional ante un auditorio de unos 50 mil espectadores que pagó boletos entre 48 y 153 dólares.

Es la tercera ocasión de la banda de rock estadounidense en esta ciudad tras los conciertos presentados en 2002 y 2011. No en vano la agrupación intérprete de Around the world e inventor del punk funk, es considerada una de las más icónicas de rock de las últimas cuatro décadas.

De la mano de la productora SD Concerts, Anthony Kiedis, vocalista; John Frusciante, guitarrista; Flea, bajista y Chad Smith, baterista; recalaron en este país con “Unlimited Love Tour”, un periplo que inició en mayo por diversas ciudades de Estados Unidos.

La solidez de ese repertorio, ya clásico, convocó a un público sorprendentemente joven que cantó, bailó y saltó al compás de las canciones más icónicas de la agrupación californiana.

Estadio Nacional, abarrotado de público.

Red Hot Chili Peppers conectó a través de un repertorio que incluyó “Californication”, “Can’t stop”, “Scar tissue” y “Dark necessities”, canciones donde es notoria la mezcla de rock alternativo, funk, punk rock, hard rock, hip hop y rock psicodélico.

La lluvia que comenzó a caer a tempranas horas de la tarde no logró que bajara la intensidad de un público cubierto con capas, que disfrutó las canciones de este espectacular grupo y las ocurrencias de Flea, el incontrolable bajista que saltaba como un niño al embrujo de los temas más rítmicos.

Con una larga jam la agrupación despachó su primer mensaje de que allí se iba a disfrutar de un repertorio cocinado a lo largo de cuatro décadas en la que han editado 13 discos de estudio.

La puesta en escena ondulaba entre las canciones románticas, melódicas y el rock más pesado, convirtiendo el repertorio en una carrera hacia la conquista de la meta: hacer del concierto un momento memorable para un público que esperó más de una década para volver a reencontrarse con una de las agrupaciones más populares en esta nación.

A las 9:32 de la noche, un falso final, aprovechado por miembros del equipo de producción para secar parte del agua caída en el escenario, mientras los miles de fanáticos coreaban un ensordecedor ¡Otro, otro…! Los cuatro Chili Pepper regresaron para entregar con más energía el clásico “Under the bridge” y la esperada “Give It Away”, con la cual Anthony Kiedis, John Frusciante, Chad Smithy se marcharon del escenario y Flea hizo lo propio, pero antes se sacó la franela y la lanzó al público.

Costa Rica es la primera parada latinoamericana de esta gira que continuará en Brasil, Chile, Argentina y otros países.

Rumbo a Brasil

La agrupación continuará su gira el próximo sábado en Brasil, país donde dará cinco conciertos en igual cantidad de ciudades.

4 de noviembre: Río de Janeiro.

7 de noviembre: Brasilia.

10 de noviembre: Sao Paulo.

13 de noviembre: Curitiba.

16 de noviembre: Porto Alegre.