Rocco Baldelli: “Disfrútenlo, pero hay más por hacer”

MINNEAPOLIS, AP.— Después de celebrar en el campo y antes de que estallaran botellas en el camerino, el manager de los Mellizos de Minnesota, Rocco Baldelli, dejó un mensaje para su equipo: felicidades, disfrútenlo, pero hay más por hacer.

Los Mellizos consiguieron el título de la División Central de la Liga Americana el viernes por la noche con una victoria de 8-6 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Alex Kirilloff conectó un jonrón y remolcó tres carreras, y Minnesota aguantó hasta tarde para ganar la corona divisional por tercera vez en cinco temporadas bajo el mando de Baldelli.

«Tenemos mucho trabajo por hacer», dijo Baldelli. «Pero esta noche nos divertimos». Mañana volvemos a trabajar”.

Pablo López (11-8) lanzó seis entradas por los Mellizos, permitiendo tres carreras y cinco hits con siete ponches. Jhoan Durán permitió una carrera en el noveno, pero retiró a Brandon Drury con un roletazo con las bases llenas para asegurar su 27mo salvamento.

“Llegamos hoy controlando nuestro propio destino”, dijo López. “Sabíamos que no necesitábamos mirar el marcador para que nadie perdiera. Sabíamos que necesitábamos ganar el juego. Eso es exactamente lo que hicimos. Incluso cuando no estaba en mi mejor momento, la ofensiva me ayudó de inmediato”.

Después de que los Mellizos desperdiciaran una ventaja inicial de 3-0, el décimo jonrón de Kirilloff rompió un empate a 3 en el sexto y Minnesota ganó por sexta vez en ocho juegos.

En números

15 Postemporadas

Para los Mellizos de Minnesota este es su decimoquinto viaje a la postemporada desde que los Senadores de Washington se mudaron a Minnesota en 1961 y se convirtieron en los Mellizos.