Salma Hayek: “Te has ido demasiado pronto”

La sorpresiva muerte del Matthew Perry, el pasado sábado 28 de octubre, continúa generando reacciones entre sus amigos, colegas y fanáticos.

Salma Hayek, quien protagonizó junto al fallecido histrión, de 54 años, la película “Fools rush in” de 1997, reveló que la noticia de lo ocurrido al protagonista de la serie “Friends” la tomó por sorpresa.

“Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza”, escribió.

“Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos”

“Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu tontería, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos”, escribió.