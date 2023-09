Samadhi Zendejas: “La ansiedad se lleva mi paz”

La actriz mexicana Samadhi Zendejas está en uno de los mejores momentos de su carrera, pues luego de varios éxitos en series y telenovelas, graba desde hace varios meses junto a William Levy la telenovela “Vuelve a mí”, que marca su debut como protagonista.

Zendejas dejó salir su lado más humano en un video en sus redes, en el que confesó que está batallando contra la ansiedad.

«Esto se ha convertido en una lucha de todos los días. Muchos creerán que se trata de algo físico, de vanidad, pero va mucho más allá de eso, se trata de ansiedad, una palabra que me daba miedo pronunciar y mucho más compartir», reveló la actriz de 28 años.

«Se lleva mi paz, me invade de miedo, me tira en la cama y aparece el insomnio. Me hace sentir que ella ganará la batalla haga lo que haga. Pero cuando está en mí solo me repito una y mil veces ‘todo pasa Sama'».