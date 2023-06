Se suicida estudiante en Baní

Bani.- Una joven estudiante del liceo Francisco Gregorio Billini se suicidó ahorcándose en la tarde de ayer viernes en el interior de su habitación de su residencia en el barrio Los Barracones, de la zona norte de esta ciudad.

La adolescente Franyelis Isabel Sepúlveda González, de 14 años de edad, fue llevada por su padre Francisco Sepúlveda en horas de la mañana al centro educativo y cuando fue a buscarla dijo que su hija ahogada en llantos le dijo “papi, no pasé de curso, yo me esforcé demasiado, hice todas mis tareas y trabajos y no pude pasar de curso”.

Su padre, en declaraciones ofrecidas a la prensa local, dijo que le expresó a su hija que eso no era nada, que ella le iba a ir mejor para el próximo año y que él la iba a seguir apoyando en todo lo que ella necesite.

La magistrada Oddy Luna, acompañada de agentes de la sección de Homicidios de la Policía Nacional, se presentaron al lugar de la tragedia, a donde también acudió la medico legista Denia Guerrero para levantar el cadáver, el cual no presentó ningún signo de violencia.

El cadáver de la estudiante fue llevado a la morgue del hospital Nuestra Señora de Regla donde fue entregado a sus familiares para ser velado en el sector Los Barracones de Bani.