Senador Valdez busca cambiar método de elección por encuestas en partidos

Santo Domingo.- El senador por la provincia Monte Plata, Lenin Valdez, sometió este martes un proyecto que busca modificar la ley 33-2018, sobre organizaciones y partidos políticos, para evitar “las distorsiones que presenta la pieza, principalmente con la escogencia de candidatos por medio al método de encuestas”.

Valdez, representante del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), alegó que no es justo que la elección de un candidato sea entregada a una firma encuestadora.

“Eso no es justo, por ello estamos presentando este proyecto, porque no es justo que a muchas personas no se les haya explicado qué pasó con sus candidaturas en los procesos electorales de sus respectivos partidos”, dijo Valdez.

Recordó que “las encuestas son estudios que pueden resultar volátiles”, ya que, según afirmó, no hay método capaz de asegurar 100% de objetividad.

El proyecto fue enviado a la Comisión de Justicia del Senado, durante la sesión celebrada este martes.