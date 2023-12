Sergio George: “El dembow es merengue, sin tambora”

Hace un mes Sergio George se encontró con Víctor Roque, líder de la orquesta La Gran Manzana, con quien analizó el dembow y sorprendió al merenguero dominicano al asegurarle que este ritmo es merengue, pero sin güira y tambora.

“Para mí el dembow es merengue sin tambora. Le quitaron la tambora, le quitaron la güira, pusieron otra manera de cantar, como medio rap, le pusieron letras más acorde con la juventud de hoy, pero rítmicamente, y la velocidad, es la misma cosa, inteligentemente le llamaron dembow, pero puedes bailarlo igual que el merengue”, explica el pianista, compositor y arreglista.

Retomando el tema de la salsa, el laureado productor reitera que este nombre es marketing, no un género musical.

“No es un género musical, es música afrocubana, porque salsa es un nombre que le pusieron en la época de La Fania para mercadear a sus artistas y no llamarle 20 nombres afrocubanos, como chachachá, mambo, son, y se llamó con una cosa. Creo que de pronto hace falta un nombre de marketing nuevo, que se pueda bailar, con productores nuevos, exponentes nuevos, que canten las canciones a su manera, con el lenguaje corporal de hoy, porque tú no puedes igualar lo que Marc y yo hemos hecho”, asegura el músico nacido en East Harlem, Nueva York.

Sentencia que ya no hay multinacionales grabando artistas, por lo que “cada cual está por su lado sin saber qué hacer, es un tema bastante serio para la vida de un género”.

El reputado músico dominicano Crispín Fernández aseguró a este diario que la salsa no es un género musical, ni un ritmo, porque no tiene un patrón rítmico ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación?

Crispín Fernández es amigo mío desde hace años. Tremendo músico y tremenda persona. Estoy de acuerdo con él mil por ciento.

Dicen que un programador de radio de Venezuela tenía un show de dos horas llamado “La hora de la salsa”, o algo así y entonces Jerry Masucci y Pacheco, inteligentemente, tomaron eso para mercadear a sus artistas, porque era una manera más fácil de llamarlo algo. Es como el reguetón, era ritmo de dembow y 20 cosas, al igual que el trap, básicamente es un ritmo de Atlanta, de los negros, y hay otros elementos de hip hop y lo llamaron trap.

“¡Ataca Sergio! Inquebrantable”

Antes de su lanzamiento oficial, el 14 de noviembre de 2023, ya “Ataca Sergio, Inquebrantable” se había posicionado en el primer lugar como el libro más vendido de Amazon, en Estados Unidos.

En la obra, publicada por la editorial Nu América Publishing, a través de Amazon y Barnes & Noble, el ganador de 19 Grammy abre su corazón y revela a los lectores sus primeros años en Harlem, sus penurias en un hogar pobre y sus impulsos para alcanzar el reconocimiento mundial como uno de los músicos más reputados de la industria.

Más que un entramado de hojas donde insuflar su ego, el artista busca ser ente motivador para los jóvenes que con ilusión ingresan a la música en busca de hacer realidad sus sueños.

Disco con Sony

En la actualidad el legendario artista nacido en Nueva York trabaja un álbum para Sony Music Latin con intérpretes urbanos cantando el “sonido Sergio George”, en el que no hay presencia dominicana.

“Hasta ahora no hay urbanos dominicanos, me encantaría uno, pero tiene que ser un Top, porque sí hace falta esa esencia, pero debe ser urbano, de salsa no tendría sentido”, asegura sobre “Sergio George Presenta: Urban Salsa Sessions”.

Recordó que hace unos seis años atrás una periodista lo abordó en el Choliseo de Puerto Rico sobre la salsa dominicana y como el visionario que siempre ha sido le dijo “hay exponentes buenísimos allá, claro, pero lo que estoy viendo es que lo que va a pegar en grande allá es urbano. José Antonio yo sabía lo que venía, yo veía esa ola subiendo desde allá y ahí la tienen”.