Sergio Roitberg presenta “Somos Otros”

Santo Domingo.- En una noche marcada por la reflexión, las ideas y la visión de futuro, el empresario y escritor argentino Sergio Roitberg presentó en República Dominicana su más reciente libro Somos Otros, una obra que invita a repensar cómo cambió la humanidad tras la pandemia del COVID-19 y cuáles son los desafíos del presente.

El lanzamiento reunió a destacadas figuras de los sectores empresarial, político, social y mediático del país en el Hotel Intercontinental, donde Roitberg compartió los hallazgos y reflexiones que dieron vida a esta publicación.

Durante su intervención, el CEO de Newlink aseguró que la pandemia no solo transformó hábitos y dinámicas laborales, sino también la forma en que las personas se relacionan, lideran y construyen futuro.

Explicó que, a partir de ese momento histórico, surgió una nueva era marcada por la incertidumbre, la aceleración tecnológica y la necesidad de generar conexiones auténticas con las audiencias.

Sergio Roitberg

“La pandemia nos llevó a ser otros, pero sobre todo nos obligó a buscar a otros con más profundidad e intención”, expresó el autor ante los asistentes, resaltando la importancia del compromiso humano en tiempos de cambios constantes.

Explicó que Somos Otros recoge el resultado de más de cien entrevistas realizadas a expertos de distintas disciplinas en diferentes partes del mundo, así como vivencias personales del autor, con el propósito de analizar cómo evolucionó el liderazgo moderno y qué necesitan hoy las organizaciones para mantenerse vigentes.

Portada del libro Somos Otros

Roitberg destacó que entre las grandes lecciones de los últimos años figuran el fortalecimiento de la resiliencia colectiva, la adopción acelerada de herramientas tecnológicas, nuevas maneras de trabajar y producir conocimiento, así como un liderazgo más cercano, empático y colaborativo.

En las palabras de bienvenida, Eduardo Valcárcel señaló que el libro representa una invitación a cuestionar viejos modelos y entender con mayor profundidad los cambios globales que impactan a gobiernos, empresas y ciudadanos.

Con esta presentación en Santo Domingo, Roitberg continúa la gira internacional de promoción de su libro, que lo llevará por diversos países de América Latina y Europa, consolidando una conversación necesaria sobre el futuro, la innovación y la capacidad humana de reinventarse.