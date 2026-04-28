BNYA lanza en merengue su tema “Positivo”

Santo Domingo. – El artista urbano Benjamín Kammer, conocido artísticamente como “BNYA”, continúa consolidando su carrera internacional con el lanzamiento de la versión en merengue de su sencillo “Positivo”, una propuesta musical que honra sus raíces dominicanas y fusiona la esencia tropical del merengue con sonidos modernos y tendencias actuales.

Nacido en Suiza y criado en Zúrich, pero profundamente conectado con su herencia dominicana, BNYA apuesta por esta nueva adaptación como una poderosa declaración de identidad cultural, llevando el ritmo nacional a escenarios internacionales con una visión fresca, energética y global. El tema original “Positivo” marcó un antes y un después en su carrera al otorgarle el primer lugar en la World Song Cup 2025, representando a República Dominicana entre más de 1,000 artistas de 151 países.

Con esta nueva versión, BNYA transforma el mensaje inspirador de “Positivo” en una celebración bailable que conecta generaciones, ampliando su alcance dentro del mercado latino, la canción está disponible en todas las plataformas digitales.

Como parte de su crecimiento internacional, el cantante realizó recientemente una exitosa gira de medios por la costa norte de Colombia, recorriendo ciudades claves como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, donde conquistó importantes plataformas radiales, televisivas, digitales y medios escritos.

El crecimiento de BNYA también se fortalece gracias a su nueva alianza estratégica con AS Creativa y el manejo de su manager José González, impulsando una etapa de expansión que incluirá próximas giras promocionales por Panamá, Ecuador, España y Suiza.

Con su próximo EP “Otra Galaxia”, BNYA se prepara para seguir rompiendo fronteras con una propuesta artística que mezcla reggaetón, música latina, electrónica y ahora merengue, demostrando versatilidad, visión y compromiso con representar la cultura dominicana en cada escenario, como una de las promesas urbanas de mayor proyección internacional, llevando un mensaje positivo y auténtico que conecta con audiencias alrededor del mundo.