Un reciente informe sobre calidad ambiental ha encendido las alarmas al revelar que casi el 50% de los menores en Estados Unidos respira aire con niveles de contaminación peligrosos.

Según el estudio de la Asociación Estadounidense del Pulmón, más de 33 millones de niños viven actualmente en zonas donde la concentración de ozono y partículas finas excede los límites saludables, lo que representa una crisis de salud pública que amenaza el desarrollo físico y cognitivo de toda una generación.

El deterioro de la atmósfera está siendo impulsado por una combinación crítica de factores. El cambio climático, que eleva las temperaturas globales, ha facilitado la formación de ozono a nivel del suelo y ha intensificado la frecuencia de incendios forestales.

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Aire contaminado

Estos eventos no solo liberan grandes cantidades de partículas nocivas, sino que crean condiciones atmosféricas que atrapan los contaminantes durante más tiempo, prolongando la exposición de los sectores más vulnerables de la población.

Los expertos advierten que el impacto en la infancia es especialmente severo debido a que sus pulmones y sistemas inmunológicos aún están en formación.

La exposición constante a este aire tóxico se ha vinculado directamente con el aumento de casos de asma crónica, alergias y deficiencias en el crecimiento pulmonar.

Además, el informe subraya que los daños no son solo físicos, sino que también afectan el rendimiento académico y el bienestar a largo plazo de los menores.

La investigación también pone de manifiesto una profunda brecha de desigualdad ambiental. El riesgo no se distribuye de manera equitativa: las comunidades hispanas tienen el triple de probabilidades de residir en áreas altamente contaminadas en comparación con la población blanca, una tendencia que también afecta de forma desproporcionada a la población negra.

Esta disparidad refleja problemas estructurales en la planificación urbana y el acceso desigual a recursos en diversas regiones del país.

Finalmente, el documento critica la reciente relajación de las normativas ambientales y la falta de vigilancia sobre nuevas fuentes de polución, como los centros de datos dependientes de combustibles fósiles.

Los autores del informe concluyen que, sin una acción política urgente que revierta la degradación del aire y refuerce los controles climáticos, los avances logrados en salud pública durante las últimas décadas podrían perderse definitivamente, dejando a millones de niños en una situación de riesgo permanente.