Sofía Vergara: “Lista para ser abuela, no madre”

Las entrevistas realizadas a la actriz Sofía Vergara, por la promoción de la serie “Griselda”, han destapado noticias de su vida que todos esperaban saber.

Reveló los motivos de su divorcio con Joe Manganiello. “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”, confesó a El País.

“Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32”, indicó, refiriéndose a Manolo Gonzalez. “Estoy lista para ser abuela, no madre”.

Aclaró que uno de los requisitos que debe cumplir su próximo novio es “venir ya con hijos. Yo ya estoy casi con la menopausia, en una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca”, advirtió.