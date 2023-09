Sonido de Libertad: “Es una película que no solo te marca al verla”

El cine sabe contar historias poderosas. Pone a analizar, aconseja, y muestra la realidad, muchas veces no solo dejando una marca en el espectador, también en el intérprete, y esto sucedió con el actor dominicano Manny Pérez con la película “Sound of freedom” (Sonido de libertad), donde interpretó a un traficante y secuestrador de niños.

“Es una película que no solo te marca al verla, sino que también te pone a reflexionar y ver esa cruda realidad con mayor claridad, te mueve a ser parte del movimiento y querer accionar en busca de soluciones”, dijo a Qué Pasa!

La película de bajo presupuesto ha sorprendido al mundo, al desplazar grandes producciones de Hollywood en las salas de cine, y es que presenta una realidad escalofriante, con la que busca advertir sobre el tráfico de niños.

Disponible en las salas de cine de República Dominicana y clasificación R/16 años, la película dirigida por Alejandro Monteverde y producida por Eduardo Verástegui, ha recaudado aproximadamente 200 millones de dólares en Estados Unidos desde su estreno.

Cuenta con el protagónico de Jim Caviezel y actuaciones de Mira Sorvino, Billy Camp y Pérez, en uno de los roles principales, y Yessica Borroto.

“La verdad es que cuando leí el guión lo primero que dije fue ‘yo quiero ser parte de este proyecto’. Por dos razones: la primera porque ya había tenido el placer de trabajar con el director Alejandro Monteverde y el productor/actor Eduardo Verástegui en su primera película ‘Bella’ y porque el tema me gustó mucho. Lo que sí te puedo decir es que me sorprendió, fue cuando me ofrecieron el papel de ‘Fuego’ ya que el papel en el cual me visualizaba era con el del policía Colombiano”, manifestó Manny.

Agregó que fue muy retador para él, encarnar a un traficante y secuestrador en una película que presenta una realidad tan estremecedora, por lo que hubo un momento en el que se resistió un poco para interpretar dicho personaje.

“Cuando Alejandro me dijo que ese era el papel que ellos querían que yo interpretara, me resistí un poco, sin embargo quería ser parte de ese movimiento. Es un tema delicado para mí como actor ya que yo respeto mucho la técnica de actuación, hice mis investigaciones sobre el personaje, averigüé mucho y de ahí salió ‘Fuego’ que es un hombre lleno de maldad y ve todo eso como un negocio cualquiera”, reveló.

Hechos reales

“Sonido de libertad” aporta una historia inspirada en hechos reales en torno a la vida de Tim Ballard, un exagente del gobierno de los Estados Unidos que decide llevar más allá su trabajo y emprender el rescate de niños víctimas de traficantes y explotadores de tratas de personas a nivel mundial, en especial, en países de Latinoamérica.

Cabe destacar que Tim trabajó para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y fundó una organización contra el tráfico de personas, llamada Operation Underground Railroad (OUR).

Pérez, afirma que el éxito de la cinta ha sido porque lleva a la pantalla un tema que es una realidad latente y dura de asimilar, además que es una película que cuida los detalles, las actuaciones y los momentos, “realizada con pasión, con la finalidad de llevarnos a despertar y contribuir a poner fin a esa cruda realidad; Polémica, porque la trata de niños es un negocio latente y que muchos no quieren que se destape”.

A pesar de tener una trama muy fuerte, su título da una sensación de esperanza, por lo que el intérprete explicó que esto se debe a que más que llevar la trama a la pantalla grande, busca llevarnos a la verdad de que hay esperanza de ponerle fin a esa atrocidad.

Finalizó diciendo que combinar el arte con temas sociales es muy poderosos. “Es un arma, una herramienta, que nos permite exponer y denunciar realidades que de otra manera no tienen tal alcance, y que al mismo tiempo muestra el talento y el arte en todas sus expresiones”.