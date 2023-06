Sostienen reunión para implementar acciones para seguir fortaleciendo seguridad

El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, sostuvo un encuentro con directivos de la Asociación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas (ADPYME), con quienes intercambió impresiones acerca de las acciones y estrategias para seguir fortaleciendo la seguridad, así como también el buen desenvolvimiento de las actividades comerciales.

Asimismo, el gremio empresarial, presidido por Félix Rodríguez, destacó la efectividad de las labores preventivas desplegadas por la Policía Nacional, en el entendido de que han percibido una significativa reducción en las incidencias delictivas en las zonas comerciales afiliadas a ese gremio.

Sin embargo, Rodríguez dijo que los infractores de la ley y el orden no descansan en su accionar contra los ciudadanos y personas de bien, por lo que llamó al director policial a mantenerse firme todo el tiempo en las labores para preservar la paz y la seguridad pública.

“Estamos conscientes de que los problemas delictivos son asuntos de día a día y que no debemos dejar de trabajar en equipo. En este caso nosotros invitamos al señor director (Alberto Then), quien, con mucho gusto, acude a nuestro llamado, a no bajar la guardia, velando porque se cumplan sus lineamientos en los distintos destacamentos que bordean nuestros centros comerciales”, apuntó Rodríguez.

En tanto, el mayor general Alberto Then destacó la importancia del trabajo mancomunado para lograr resultados significativos en el combate contra la delincuencia y la criminalidad.

“La seguridad ciudadana es un asunto de todos, por eso esta seguridad ciudadana es integral. Como dijo Félix Rodríguez, él quiere ver a sus policías, mis policías, al lado de él, conversando con él, para llevar a cabo la planificación (de buscar solución) de los problemas que aquejan a cada comunidad”, expresó.

Garantizó que se mantendrá el esfuerzo permanente y sostenido para garantizar la paz y seguridad ciudadana.

Destacó el respaldo sin precedentes que ha brindado el presidente de la República, Luis Abinader, a la institución del orden, lo cual ha permitido mejorar significativamente todos los aspectos de seguridad.