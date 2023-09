Teoscar es pieza interesante de agencia libre ‘24

El 2023 de Teoscar Hernández ha sido particular. Tras no poder ponerse de acuerdo con Toronto Blue Jays sobre un salario para la actual temporada, el jardinero dominicano fue cambiado hacia Seattle Mariners, equipo al cual terminó enfrentando en arbitraje salarial. Su situación, al menos en la primera mitad de la campaña, no ayudó a su caso de cara a la próxima agencia libre, pero de algún modo, en medio del resurgir de los Mariners, Teoscar Hernández ha encontrado su ritmo.

Hernández ha sido uno de los bates más difíciles de la segunda mitad de campaña. Su promedio de .305, sumado a un porcentaje de embasarse (OBP) de .330 y slugging (SLG) de .512, los que se traducen en un OPS de .843, demuestran su alta productividad, tras un inicio de año poco característico. Adicionalmente, el momento que atraviesa lo convierte en uno de los peloteros más atractivos para la agencia libre que iniciará al culminar la temporada 2023.

“El Chino” llegará a 2024 con 31 años, tras un año en el que su salario fue de 14 millones de dólares. Esto, junto con su producción, apunta hacia una gran oportunidad de alcanzar un acuerdo multianual con cualquier equipo que pretenda sus servicios a partir del 2024. Sin embargo, nada de esto sería posible sin tomar en cuenta la clase de cierre de campaña que está teniendo en estos momentos.

Desde el 15 de agosto a la fecha, Hernández tiene un impresionante promedio de .413, acompañado de un OPS de 1.190, ocho jonrones y 26 remolcadas. Los Mariners tienen marca de 16 ganados y 6 perdidos en los 22 partidos disputados por el patrullero en ese lapso, lo que demuestra que ha sido esencial para ayudar al equipo a colocarse en la cima de la división oeste de la Liga Americana, luego de estar virtualmente descartados.

En caso de terminar el año en forma similar a como lo ha estado haciendo hasta el momento, no quedan dudas de que Hernández será uno de los talentos más perseguidos en lo que se proyecta como una temporada baja “floja”, en donde no habrá muchos nombres de élite.

Por Juan Arturo Recio

ESPN Dominicana